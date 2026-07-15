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Pleno de la Diputación

Los últimos análisis descartan la presencia del virus del Nilo en los 229 mosquitos capturados en la provincia de Córdoba

La Diputación provincial de Córdoba aprueba de manera provisional las ayudas a todos los municipios para elaborar planes y combatir la enfermedad

Arriba a la izquierda, la imagen de un mosquito potencial transmisor del virus del Nilo, sobre la foto de la presidencia del pleno de la Diputación provincial de Córdoba de este mes de julio.

Arriba a la izquierda, la imagen de un mosquito potencial transmisor del virus del Nilo, sobre la foto de la presidencia del pleno de la Diputación provincial de Córdoba de este mes de julio. / Carlos Tocados

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Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La campaña de vigilancia y prevención frente a la propagación del virus del Nilo en la provincia está dando buenos resultados. En los últimos análisis efectuados por la Junta de Andalucía en Córdoba no se ha detectado la presencia del patógeno en ninguna de las muestras, a pesar de que sí se halló en algunos puntos una elevada presencia de mosquitos.

Así lo ha indicado el delegado de Protección Civil de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, durante la celebración del pleno de la institución provincial, que ha aprobado también por unanimidad la resolución provisional para conceder ayudas a los ayuntamientos para combatir el virus del Nilo.

Diputados del PP durante el pleno de la Diputación provincial de Córdoba.

Diputados del PP durante el pleno de la Diputación provincial de Córdoba. / Carlos Tocados

Informes de la Junta de Andalucía

Martín ha indicado que la Diputación ha recibido los informe de análisis moleculares efectuados por la Junta de Andalucía. Las trampas instaladas en la provincia atraparon 229 ejemplares de mosquitos del género Culex, principal vector de transmisión de la enfermedad. Con ellos, se efectuaron estudios en 15 grupos. Todos ellos dieron negativo en la presencia del virus del Nilo. "La situación está bajo control y con monitorización constante y los datos demuestran que las medidas están funcionando", ha dicho Martín.

La medida aprobada este miércoles por la Diputación en el Córdoba en el pleno contempla ayudas de 5.000 euros para los municipios que tienen riesgo alto de transmisión. Son 13 en total: Alcaracejos, Fernán-Núñez, Fuente Obejuna, Guadalcázar, Iznájar, La Rambla, Lucena, Montalbán, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Puente Genil y Villanueva de Córdoba. Los demás, otras 63 localidades, podrán acceder a 3.730 euros cada uno. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad, si bien el PSOE ha considerado que la medida llega tarde.

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Este plan provincial está dotado con 300.000 euros en total y llegará a todos los municipios menores de 50.000 habitantes, es decir, todos los de la provincia excepto la capital.

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