Treinta años de la segregación de Santa Cruz: de depender de Montilla a barriada periférica de la capital cordobesa por decisión de sus vecinos

La barriada periférica de Santa Cruz conmemora este jueves los treinta años de su segregación del término municipal de Montilla, una modificación territorial que perseguía corregir su aislamiento geográfico y mejorar la prestación de servicios públicos por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Pero aquella decisión también provocó un ajuste dramático en el padrón vecinal de Montilla, que perdió de golpe casi 900 vecinos, terminando aquel año de 1996 con 22.949 habitantes.

La efeméride devuelve la mirada a un proceso administrativo que culminó con el Decreto 353/1996, de 16 de julio, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, entonces bajo la presidencia de Manuel Chaves, cuya resolución convertía en realidad una aspiración vecinal planteada durante décadas, poniendo así fin a una vinculación histórica con Montilla que el propio expediente administrativo admitía «difícil de sostener» por la peculiar situación geográfica de Santa Cruz.

Los vecinos respaldaron la segregación en una consulta popular

El respaldo vecinal había quedado reflejado poco antes en una consulta de opinión organizada por el Ayuntamiento de Montilla el 19 de septiembre de 1993. De los 547 residentes mayores de edad que vivían en el núcleo, participaron 441, alrededor del 80 por ciento. Un total de 429 personas respaldaron el cambio, lo que representaba el 97,27 por ciento de quienes participaron y el 78,42 por ciento del conjunto de residentes. Solo hubo dos votos contrarios, ocho indecisos y dos respuestas declaradas nulas.

Santa Cruz, barriada periférica de Córdoba, se segregó hace ahora treinta años del municipio de Montilla. / José Antonio Aguilar

El Consejo Consultivo de Andalucía emitió finalmente su dictamen favorable el 30 de mayo de 1996. Menos de dos meses después, el 16 de julio —tal día como hoy pero de hace 30 años—, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 353/1996 a propuesta de la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, y bajo la Presidencia de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves.

El decreto aprobó la segregación de una superficie aproximada de 195 hectáreas pertenecientes hasta entonces a Montilla. Ese territorio quedó integrado sin solución de continuidad en el término municipal de Córdoba, mientras que los límites exteriores de ambos municipios con las localidades colindantes permanecieron inalterados.

Treinta años después, el balance de aquel cambio sigue generando debate entre los propios residentes. Parte del vecindario coincide en que en Santa Cruz se sienten «huérfanos de padre y madre», una expresión con la que aluden al «olvido histórico» que, a su juicio, padecieron primero por parte de Montilla y, después, por parte de Córdoba.

El transporte, una de las principales reivindicaciones

El transporte es una de las principales quejas del vecindario. «Todas las barriadas periféricas de Córdoba tienen servicio de Aucorsa, pero a Santa Cruz no llega el autobús», explica el responsable de uno de los restaurantes ubicados junto al trazado de la N-432, quien hace hincapié en que los autocares que pasan por la barriada mantienen frecuencias mucho más espaciadas, una realidad que afecta, especialmente, a personas que se desplazan a la capital para trabajar, para ir al médico o para realizar gestiones.

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Hoy, treinta años después de su segregación de Montilla, Santa Cruz aparece plenamente incorporada a la organización administrativa de Córdoba, aunque el balance vecinal continúa dividido. Las mejoras en la proximidad de determinados servicios y la creciente vinculación con la capital conviven con las críticas por el transporte público, la limpieza de las calles, el estado de algunos caminos rurales y el mantenimiento del viario público.