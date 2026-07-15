La Subbética reabre las ayudas Leader con más de 2,2 millones para empresas, autónomos y ayuntamientos

Más de 2,2 millones de euros vuelven a estar disponibles para impulsar nuevos proyectos empresariales, sociales y sostenibles en la Subbética Cordobesa. El Grupo de Desarrollo Rural, GDR Subbética, ha anunciado la reapertura de la ventanilla para solicitar las ayudas Leader, dirigidas a empresas, personas emprendedoras, entidades locales y organizaciones de la comarca.

Según ha informado el GDR Subbética, la convocatoria vuelve a estar operativa desde este miércoles, 15 de julio, después de la entrada en vigor de una resolución de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria que aprueba la modificación de la Estrategia de Desarrollo Local.

El principal cambio afecta a los criterios de baremación que se aplicarán para valorar las solicitudes presentadas dentro de la medida 7119 del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.

El presidente del GDR Subbética, Aurelio Fernández, ha destacado que la convocatoria abre “una etapa de oportunidades muy importante para nuestra comarca, permitiendo seguir construyendo futuro a través del apoyo a proyectos innovadores y sostenibles”.

Fernández ha advertido, además, de que, aunque las ayudas se conceden en régimen de concurrencia no competitiva, los proyectos tendrán que superar los criterios de valoración establecidos. “Es fundamental que estén bien definidos desde el inicio”, ha señalado.

Tres líneas de ayudas para la Subbética Cordobesa

La convocatoria cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Feader, que aporta el 85 % del presupuesto, mientras que el 15 % restante corresponde a la Junta de Andalucía.

En total, el GDR Subbética gestionará más de 2,2 millones de euros, distribuidos en tres líneas de ayuda.

La Línea 1, destinada al desarrollo del sector agrario y forestal, dispone de 400.615,28 euros. Permitirá financiar proyectos de modernización, infraestructuras y mejora de la competitividad empresarial. Las ayudas podrán cubrir hasta el 65 % de la inversión, con un máximo de 200.000 euros por proyecto.

La Línea 2, centrada en la diversificación de la economía rural, cuenta con 934.768,99 euros. Incluye incentivos para crear o modernizar empresas, además de ayudas específicas para nuevas personas autónomas. En estos casos, las subvenciones a tanto alzado podrán situarse entre 37.000 y 50.000 euros.

La Línea 3 está dotada con 890.256,18 euros y se dirige principalmente a entidades locales. Su objetivo es mejorar infraestructuras, servicios y calidad de vida en el medio rural, así como fomentar el asociacionismo y la integración social en la Subbética Cordobesa.

Asesoramiento para preparar las solicitudes

El GDR Subbética recomienda a las personas y entidades interesadas que revisen detenidamente los nuevos criterios de valoración antes de presentar sus iniciativas.

La documentación puede consultarse en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y en la web del propio Grupo de Desarrollo Rural.

El equipo técnico del GDR continúa ofreciendo asesoramiento para facilitar la preparación de las solicitudes y ayudar a definir correctamente cada proyecto.

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Las consultas pueden realizarse en las oficinas situadas en la calle Aradillo, número 4, segunda planta, de Cabra; en el teléfono 957 529 271; o a través del correo electrónico gruposubbetica@gruposubbetica.com.