Incidencias
Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras resolverse el robo de cable en el norte de Córdoba
Adif da por solucionada la incidencia que provocó retrasos en los trenes durante varias horas y la circulación recupera la normalidad
La circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha recuperado la normalidad después de que Adif haya resuelto la incidencia provocada por el robo de cable registrado en el término municipal de Conquista.
El gestor de infraestructuras ferroviarias había informado durante la jornada de que el robo de cable estaba causando retrasos en los servicios de alta velocidad que conectan la capital con Andalucía. Desde el primer momento, personal de Adif trabajó sobre el terreno para reparar los daños y restablecer el tráfico ferroviario.
Una vez concluidas las labores de reparación, Adif ha comunicado que la incidencia ha quedado solucionada y que la circulación de los trenes se desarrolla ya con normalidad en este corredor ferroviario.
La avería afectó temporalmente a varios servicios de alta velocidad, provocando demoras en los trayectos, si bien la situación ha quedado normalizada tras la intervención de los equipos técnicos.
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