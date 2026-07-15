Palma del Río aspira a acoger el Tour del Talento con el apoyo de la Fundación Princesa de Girona

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha asistido a la gala de entrega de premios Princesa de Girona este 14 de julio en Barcelona. La alcaldesa ha asistido como representante del Ayuntamiento de Palma del Río y junto a la tercera teniente de alcalde, Rosa María Canovaca, para estrechar alianzas con la Fundación Princesa de Girona. Además de asistir a esta entrega de premios, la alcaldesa ha mantenido encuentros de trabajo para reforzar la alianza institucional del ayuntamiento y la fundación.

Entre los asuntos abordados destaca la intención del Ayuntamiento palmeño de presentar la candidatura para acoger la futura edición del Tour del Talento. “Palma del Río trabajará para optar a acoger el Tour del Talento. Es un reto que el ayuntamiento afronta con ilusión y convencimiento”, ha manifestado Esteo. A pesar de que este evento está reservado para poblaciones de más de 50.000 habitantes, existe la posibilidad de crear alianzas con otros municipios para que se desarrollen actividades en los mismos y ese es el compromiso adoptado por la alcaldesa. En esta línea, Esteo ha comentado que trabajará “para que pongamos a Palma y al resto del territorio como foco de celebración de grandes eventos culturales, tecnológicos o científicos”.

Un encuentro con el Rey Felipe VI

Durante su viaje a Barcelona, la primera edil ha podido mantener un breve encuentro con Felipe VI para trasladarle el compromiso de Palma del Río con la Fundación Princesa de Girona. Precisamente este año, el municipio cordobés acogió las jornadas EmocionArte centrada en la educación, el desarrollo personal, el fomento de las artes y los valores en los jóvenes.

La alcaldesa de Palma del Río, en el centro, en la gala de entrega de los premios Princesa de Girona. / CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Palma del Río ya comenzó una especial vinculación con la Fundación Princesa de Girona en la jornada AmplificArte, celebrada en Madrid, donde se establecieron los primeros contactos. Desde ese momento y gracias al apoyo de la palmeña Marta Ruiz, integrante del equipo de educación de la Fundación Princesa de Girona se han ido realizando acciones que refuerzan la alianza.

“Han sido dos días y medio de intenso trabajo que nos permiten seguir posicionando a Palma del Río en el ámbito nacional como una ciudad comprometida con la educación, el talento y los valores. Volvemos muy satisfechas por los contactos mantenidos y por las oportunidades que se abren para nuestro municipio” según ha valorado la regidora palmeña.