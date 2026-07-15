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Conciliación familiar

Las ludotecas de verano de Lucena atienden cada semana a unos 640 niños y niñas

El programa municipal prevé alrededor de 3.750 participaciones durante el periodo estival y ofrece actividades para menores de 3 a 16 años en centros educativos, pedanías y espacios municipales

Niños y niñas del CEIP El Prado de Lucena participan en las actividades de las ludotecas de verano, esta semana.

Niños y niñas del CEIP El Prado de Lucena participan en las actividades de las ludotecas de verano, esta semana. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Lucena

Cerca de 640 niños y niñas participan cada semana en las ludotecas municipales de verano de Lucena, una cifra que refleja el alcance de este programa impulsado por el Ayuntamiento para facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares.

La iniciativa alcanza este verano una previsión global de unas 3.750 participaciones a lo largo de todo el periodo estival, teniendo en cuenta que algunos menores asisten durante varias semanas. El dato fue destacado por el alcalde, Aurelio Fernández, durante su visita al CEIP El Prado, una de las sedes del programa, cuando este se puso en marcha en el inicio de este mes de julio.

Las ludotecas están dirigidas a menores de 3 a 16 años y ofrecen un espacio seguro de convivencia, aprendizaje y ocio saludable. Para el alumnado de Infantil y Primaria, las actividades se desarrollan en cuatro centros educativos de Lucena; CEIP Virgen del Valle, CEIP San José de Calasanz, CEIP Nuestra Señora del Carmen y CEIP El Prado. Los grupos de mayor edad tienen como referencia el Parque Infantil de Tráfico, mientras que en las aldeas de Jauja y Las Navas se ha ampliado la atención respecto a ediciones anteriores.

Más de 600 menores cada semana y 30 monitores durante el verano

El programa cuenta con alrededor de 30 monitores y monitoras, encargados de organizar las actividades y garantizar la atención de los participantes. La oferta incluye juegos, talleres, propuestas educativas, deportes, piscina y actividades específicas para adolescentes.

Para el alcalde, este recurso es “necesario para que las familias puedan continuar con su actividad habitual” durante un periodo en el que no todas las personas están de vacaciones, con la tranquilidad de que sus hijos e hijas “están bien atendidos y participan en actividades adecuadas para su edad”.

Fernández también recuerda que el Ayuntamiento ha ido ampliando este servicio en los últimos años, pasando de tres a cuatro centros educativos, incorporando las pedanías, aumentando los horarios —ahora de 8.00 a 15.00 horas— y extendiendo la edad de participación hasta los 16 años.

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Además de facilitar la organización diaria de las familias, las ludotecas municipales de Lucena fomentan la adquisición de habilidades sociales, la convivencia y el juego compartido, al tiempo que ofrecen alternativas frente al uso excesivo de pantallas. Un recurso que, con 640 menores cada semana, se consolida como una de las principales herramientas locales para apoyar a las familias durante el verano.

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