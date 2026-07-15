La Diputación de Córdoba finaliza las obras de mejora del primer tramo de la CO-7210 entre la aldea de Zagrilla Alta y la A-339

La Diputación de Córdoba ha finalizado las obras de mejora de un tramo de la CO-7210, vía de titularidad provincial que une la aldea prieguense de Zagrilla Alta con Carcabuey y que supone la salida natural de esta zona con la A-339.

El diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, en compañía del alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, el edil de aldeas, Pedro Felipe Perálvarez, y el alcalde pedáneo de Zagrilla Alta y Baja, Santiago Sánchez, en compañía de técnicos del Servicio de Carreteras, han girado esta mañana una visita a la zona donde se ha llevado a cabo la actuación, el primer kilómetro de esta vía, parte del cual discurre por el propio caserío de la aldea.

Una actuación que como señalaba Lorite, “era un compromiso que habíamos asumido en materia de seguridad vial”, ya que como ponía de manifiesto, “esta carretera es la salida natural de esta zona de Priego hacia servicios fundamentales, servicios básicos como puede ser el hospital comarcal de Cabra, y desde tiempo inmemorial tenía un trazado no solo sinuoso, sino lo que es más peligroso, excesivamente estrecho”, apuntando en este sentido que la plataforma, “en muchos puntos de la carretera mide como máximo cuatro metros, lo cual es absolutamente preocupante en materia de circulación, con zonas en las que es muy difícil que dos vehículos transiten y se crucen con normalidad”.

El diputado delegado de Infraestructuras, Andrés Lorite, junto al alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia; el edil de aldeas, Pedro Felipe Perálvarez, y el alcalde pedáneo de Zagrilla Alta y Baja, Santiago Sánchez. / R.C.C.

De ahí el compromiso que se adquirió con el ayuntamiento de Priego, “de llevar a cabo esta actuación que viniera a mejorar este trazado, a ensanchar la plataforma y a hacer una plataforma cómoda para los peatones, para la circulación y para la movilidad activa”, afirmaba Lorite.

Una inversión de más de 400.000 euros

En cuanto al proyecto, que ha supuesto una inversión que supera los 400.000 euros, el también vicepresidente primero de la Diputación hacía alusión a los expedientes expropiatorios que se han llevado a cabo, anunciando que la intención el resultado de este primer kilómetro, “a todo el trazado de la carretera, con un proyecto que ya se está redactando por parte del Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Córdoba y que nos llevará a realizar ese ensanche hasta el final de la carretera”.

Algo que según Lorite, “creemos que es absolutamente esencial, fundamental para un municipio que tiene tantos núcleos distintos del principal, que tiene tanta dispersión poblacional, garantizar la seguridad vial, la seguridad en las carreteras que transitan entre unos núcleos de población y otros, y entre estos y las diferentes explotaciones agrarias”, afirmando que junto a ese, “está el papel de la Diputación desde el punto de vista patrimonial, porque estas carreteras son titularidad de la Diputación Provincial y no pueden estar ni un minuto más en el abandono que han estado durante mucho tiempo”, reiterando el compromiso de continuar con la actuación que se había llevado a cabo en este primer kilómetro de la CO-7210, “en todo el trazado de la carretera”.

Por otra parte, Lorite hacía alusión la licitación por importe de 800.000 euros de una importante actuación que se llevará a cabo una de las entradas de Priego, en concreto en el denominado Camino de los Prados, en la que se llevarán a cabo mejoras desde el punto de vista de la seguridad vial y del tránsito.

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Igualmente, el responsable de la delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, hacía alusión a la finalización del paseo peatonal entre Zagrilla y el Esparragal; la fase final de las obras del acceso peatonal entre el Esparragal y su cementerio, por un importe cercano a los 200.000 euros; y el asfaltado de un tramo de la CO-8211.