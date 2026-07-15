La Diputación de Córdoba aprueba el inicio de la última fase de arreglo de la carretera entre La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros

La Diputación Provincial de Córdoba comenzará en breve la segunda fase de arreglo de una carretera esencial para el transporte y la economía de la Campiña Sur. Se trata de la CO-3303, una vía que une las localidades de La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros, que se encontraba en muy mal estado. La carretera provincial soporta mucho tráfico, ya que supone la salida hacia la A-45 (la autovía de Málaga) para los municipios al Noroeste de La Rambla.

El Pleno de la Diputación celebrado este miércoles ha aprobado el proyecto de obra de la segunda fase, así como la relación de bienes que tendrán que ser expropiados para acometer los trabajos. La actuación tiene un coste previsto de 1,5 millones de euros, el mismo que tuvo la primera fase antes de su adjudicación; a esas partidas hay que sumar otros 65.000 euros que se necesitaron para el arreglo de un tramo urbano de dicha carretera en el interior del núcleo de La Rambla, según ha avanzado el delegado de Infraestructuras, Andrés Lorite.

Arreglo por fases

La carretera tiene ocho kilómetros de longitud y ahora mismo se están arreglando los primeros cuatro, los más cercanos a La Rambla. Las obras van a buen ritmo (ya se ha hecho más de la mitad del proyecto) y el responsable de las carreteras provinciales considera que podrían estar terminadas para el próximo mes de septiembre. No solo se ha reparado el firme, que se encontraba en muy mal estado, sino que se ha ampliado notablemente la calzada, que pasará de los 5,5 metros de ancho actuales a unos ocho metros.

Es lo mismo que se hará en los últimos cuatro kilómetros, esta vez los más cercanos al núcleo de San Sebastián de los Ballesteros. Esta carretera, en palabras de Lorite, "posiblemente sea la mayor inversión de la Diputación Provincial de Córdoba en materia de carreteras".