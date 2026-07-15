Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España, a la finalCelebración en CórdobaGalería de la celebraciónArquitectos CórdobaLiga HypermotionMezquita-CatedralCórdoba CFSadecoDavid SánchezCorredor castreñoPremios extraordinariosGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

Movilidad

La Diputación de Córdoba aprueba el inicio de la última fase de arreglo de la carretera entre La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros

La inversión tiene un coste de 1,5 millones de euros que se suman a una cantidad similar ya gastada en la primera fase

Nueva rotonda abierta en 2023 en la intersección de las carreteras CO-3303 y CO-3301.

Nueva rotonda abierta en 2023 en la intersección de las carreteras CO-3303 y CO-3301. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La Diputación Provincial de Córdoba comenzará en breve la segunda fase de arreglo de una carretera esencial para el transporte y la economía de la Campiña Sur. Se trata de la CO-3303, una vía que une las localidades de La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros, que se encontraba en muy mal estado. La carretera provincial soporta mucho tráfico, ya que supone la salida hacia la A-45 (la autovía de Málaga) para los municipios al Noroeste de La Rambla.

El Pleno de la Diputación celebrado este miércoles ha aprobado el proyecto de obra de la segunda fase, así como la relación de bienes que tendrán que ser expropiados para acometer los trabajos. La actuación tiene un coste previsto de 1,5 millones de euros, el mismo que tuvo la primera fase antes de su adjudicación; a esas partidas hay que sumar otros 65.000 euros que se necesitaron para el arreglo de un tramo urbano de dicha carretera en el interior del núcleo de La Rambla, según ha avanzado el delegado de Infraestructuras, Andrés Lorite.

Arreglo por fases

La carretera tiene ocho kilómetros de longitud y ahora mismo se están arreglando los primeros cuatro, los más cercanos a La Rambla. Las obras van a buen ritmo (ya se ha hecho más de la mitad del proyecto) y el responsable de las carreteras provinciales considera que podrían estar terminadas para el próximo mes de septiembre. No solo se ha reparado el firme, que se encontraba en muy mal estado, sino que se ha ampliado notablemente la calzada, que pasará de los 5,5 metros de ancho actuales a unos ocho metros.

Noticias relacionadas y más

Es lo mismo que se hará en los últimos cuatro kilómetros, esta vez los más cercanos al núcleo de San Sebastián de los Ballesteros. Esta carretera, en palabras de Lorite, "posiblemente sea la mayor inversión de la Diputación Provincial de Córdoba en materia de carreteras".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
  2. La Carloteña triplica su facturación hasta los 100 millones y se coloca entre las marcas más conocidas del país
  3. El Infoca logra estabilizar el grave incendio de Rute que ha obligado a cortar una carretera y ha provocado, al menos, un herido leve
  4. Muere a los 76 años Ángela de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Osuna y propietaria del castillo de Espejo
  5. El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario
  6. El pueblo de Córdoba que da nombre a toda una comarca (pese tener poco más de 1.600 habitantes)
  7. La Carloteña, una empresa familiar, profesionalizada y con talento cordobés
  8. Un corredor de la localidad cordobesa de Castro del Río, entre los seis heridos trasladados al hospital tras el cuarto encierro de San Fermín

La Diputación de Córdoba aprueba el inicio de la última fase de arreglo de la carretera entre La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros

La Diputación de Córdoba aprueba el inicio de la última fase de arreglo de la carretera entre La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros

El Ayuntamiento de Montoro pide abrir una vía de diálogo para proteger las instalaciones de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero

El Ayuntamiento de Montoro pide abrir una vía de diálogo para proteger las instalaciones de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero

Las ludotecas de verano de Lucena atienden cada semana a unos 640 niños y niñas

Los últimos análisis descartan la presencia del virus del Nilo en los 229 mosquitos capturados en la provincia de Córdoba

Los últimos análisis descartan la presencia del virus del Nilo en los 229 mosquitos capturados en la provincia de Córdoba

Córdoba vuelve a activar el modo horno: máximas de hasta 40 grados y avisos de la Aemet a la espera de la tercera ola de calor

Córdoba vuelve a activar el modo horno: máximas de hasta 40 grados y avisos de la Aemet a la espera de la tercera ola de calor

La asociación Los Ríos de Fernán Núñez desvela a través de una ruta cultural la conexión de Goya con este municipio de Córdoba

La asociación Los Ríos de Fernán Núñez desvela a través de una ruta cultural la conexión de Goya con este municipio de Córdoba

La Audiencia de Córdoba niega a los ayuntamientos su personación en la causa de Adamuz

La Audiencia de Córdoba niega a los ayuntamientos su personación en la causa de Adamuz

El campamento de verano Summer Campalma Concilia 2026 de Palma del Río acerca la educación en igualdad a más de 300 menores

El campamento de verano Summer Campalma Concilia 2026 de Palma del Río acerca la educación en igualdad a más de 300 menores
Tracking Pixel Contents