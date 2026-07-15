Equipamientos
El Ayuntamiento de Puente Genil licita la compra de cuatro vehículos para Servicios Generales, Obras y Protección Civil
El Consistorio destina 123.910,80 euros a la adquisición de cuatro transportes para distintas áreas
El Ayuntamiento de Puente Genil ha sacado a licitación el contrato de suministro de cuatro vehículos destinados a los Servicios Generales, Obras y Protección Civil del Consistorio. El importe asciende a 123.910,80 euros (IVA incluido), pudiendo las empresas interesadas presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de julio.
En concreto, la contratación se divide en tres lotes independientes. El primero de ellos incluye la adquisición de dos furgonetas tipo L2H1 o equivalente destinadas a Servicios Generales y Obras (50.000 euros); el segundo, la adquisición de una furgoneta tipo L3H2 o equivalente destinada a Servicios Generales y Obras (30.000 euros); y el tercer y último lote, un vehículo tipo SUV 4x4 destinado a la Agrupación de Protección Civil (43.910,80 euros).
Condiciones del contrato
Los licitadores podrán presentar oferta a uno, varios o a la totalidad de los lotes, sin limitación alguna, siempre que acrediten el cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas para cada uno de ellos. Asimismo, un mismo licitador podrá resultar adjudicatario de uno, varios o de la totalidad de los lotes, al no establecerse limitación al número máximo de lotes adjudicables a un mismo licitador.
“Todos los vehículos ofertados deberán encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, haber superado las inspecciones técnicas legalmente exigibles, carecer de cargas o limitaciones de disposición y estar homologados para circular en territorio nacional. Podrán ofertarse vehículos nuevos o seminuevos, entendiéndose incluidos dentro de estos últimos los vehículos de demostración, exposición o primera matriculación efectuados por concesionarios, siempre que cumplan los requisitos de antigüedad, kilometraje, estado de conservación y demás prescripciones técnicas establecidas”, según indica el pliego de condiciones. El contrato de suministro se adjudicará por el procedimiento abierto en que todo empresario podrá presentar proposición, atendiendo a varios criterios de adjudicación.
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