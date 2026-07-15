Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Orlando Pirates-Córdoba CFPuerta CórdobaDesalojos CórdobaBellido 2027Festival de la GuitarraVirus del NiloCelebración en CórdobaArquitectos CórdobaCórdoba CFJuan GutiérrezCorredor castreñoGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

Equipamientos

El Ayuntamiento de Puente Genil licita la compra de cuatro vehículos para Servicios Generales, Obras y Protección Civil

El Consistorio destina 123.910,80 euros a la adquisición de cuatro transportes para distintas áreas

Puente Genil licita la compra de vehículos para Servicios Generales, Obras y Protección Civil.

Puente Genil licita la compra de vehículos para Servicios Generales, Obras y Protección Civil. / V. REQUENA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha sacado a licitación el contrato de suministro de cuatro vehículos destinados a los Servicios Generales, Obras y Protección Civil del Consistorio. El importe asciende a 123.910,80 euros (IVA incluido), pudiendo las empresas interesadas presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de julio.

En concreto, la contratación se divide en tres lotes independientes. El primero de ellos incluye la adquisición de dos furgonetas tipo L2H1 o equivalente destinadas a Servicios Generales y Obras (50.000 euros); el segundo, la adquisición de una furgoneta tipo L3H2 o equivalente destinada a Servicios Generales y Obras (30.000 euros); y el tercer y último lote, un vehículo tipo SUV 4x4 destinado a la Agrupación de Protección Civil (43.910,80 euros).

Condiciones del contrato

Los licitadores podrán presentar oferta a uno, varios o a la totalidad de los lotes, sin limitación alguna, siempre que acrediten el cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas para cada uno de ellos. Asimismo, un mismo licitador podrá resultar adjudicatario de uno, varios o de la totalidad de los lotes, al no establecerse limitación al número máximo de lotes adjudicables a un mismo licitador.

Noticias relacionadas y más

“Todos los vehículos ofertados deberán encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, haber superado las inspecciones técnicas legalmente exigibles, carecer de cargas o limitaciones de disposición y estar homologados para circular en territorio nacional. Podrán ofertarse vehículos nuevos o seminuevos, entendiéndose incluidos dentro de estos últimos los vehículos de demostración, exposición o primera matriculación efectuados por concesionarios, siempre que cumplan los requisitos de antigüedad, kilometraje, estado de conservación y demás prescripciones técnicas establecidas”, según indica el pliego de condiciones. El contrato de suministro se adjudicará por el procedimiento abierto en que todo empresario podrá presentar proposición, atendiendo a varios criterios de adjudicación.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba
  2. La Carloteña triplica su facturación hasta los 100 millones y se coloca entre las marcas más conocidas del país
  3. El Infoca logra estabilizar el grave incendio de Rute que ha obligado a cortar una carretera y ha provocado, al menos, un herido leve
  4. Muere a los 76 años Ángela de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Osuna y propietaria del castillo de Espejo
  5. El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario
  6. El pueblo de Córdoba que da nombre a toda una comarca (pese tener poco más de 1.600 habitantes)
  7. La Carloteña, una empresa familiar, profesionalizada y con talento cordobés
  8. Un corredor de la localidad cordobesa de Castro del Río, entre los seis heridos trasladados al hospital tras el cuarto encierro de San Fermín

Stop Biometano Sur de Córdoba responde a las organizaciones agrarias y exige transparencia sobre las macroplantas proyectadas en la provincia

Stop Biometano Sur de Córdoba responde a las organizaciones agrarias y exige transparencia sobre las macroplantas proyectadas en la provincia

Los últimos análisis descartan la presencia del virus del Nilo en los 229 mosquitos capturados en la provincia de Córdoba

Los últimos análisis descartan la presencia del virus del Nilo en los 229 mosquitos capturados en la provincia de Córdoba

El Ayuntamiento de Puente Genil licita la compra de cuatro vehículos para Servicios Generales, Obras y Protección Civil

El Ayuntamiento de Puente Genil licita la compra de cuatro vehículos para Servicios Generales, Obras y Protección Civil

Palma del Río aspira a acoger el Tour del Talento con el apoyo de la Fundación Princesa de Girona

Palma del Río aspira a acoger el Tour del Talento con el apoyo de la Fundación Princesa de Girona

La Diputación impulsa la última fase de las obras de mejora de la CO-3303 entre La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros

La Diputación impulsa la última fase de las obras de mejora de la CO-3303 entre La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros

Treinta años de la segregación de Santa Cruz: de depender de Montilla a barriada periférica de la capital cordobesa por decisión de sus vecinos

Treinta años de la segregación de Santa Cruz: de depender de Montilla a barriada periférica de la capital cordobesa por decisión de sus vecinos

El Ayuntamiento de Lucena cursa hasta 68 requerimientos para la limpieza de solares y avisa de multas de 3.000 euros mínimo

El Ayuntamiento de Lucena cursa hasta 68 requerimientos para la limpieza de solares y avisa de multas de 3.000 euros mínimo

La Diputación de Córdoba finaliza las obras de mejora del primer tramo de la CO-7210 entre la aldea de Zagrilla Alta y la A-339

La Diputación de Córdoba finaliza las obras de mejora del primer tramo de la CO-7210 entre la aldea de Zagrilla Alta y la A-339
Tracking Pixel Contents