El Ayuntamiento de Lucena cursa hasta 68 requerimientos para la limpieza de solares y avisa a los propietarios de multas de 3.000 euros mínimo

El Ayuntamiento de Lucena avisa de multas de 3.000 euros mínimo, ante los sistemáticos incumplimientos del bando sobre limpieza y desbroce de solares privados. Una vez culminada la inspección de tres sectores del término municipal, el área municipal de Urbanismo ha contabilizado 68 superficies en condiciones anómalas. Con las cifras actuales, el Ayuntamiento estima que solo un 20% de las parcelas de la localidad permanece oportunamente adecentadas.

La edil de Urbanismo, Charo Valverde, reconocía esta mañana que, tras la publicación del bando pertinente, a mediados del pasado mes de abril, la campaña ha significado “un desastre absoluto”. Al carecer el departamento de un auxiliar de inspección específico, actualmente, los propios técnicos del servicio municipal afrontan estas supervisiones periódicas.

Por el momento, el Consistorio ha tramitado 28 requerimientos iniciales en el entorno de la Puerta de la Mina; y otros 40 al examinar el sector del oeste-1 y Ronda del Valle. Unos registros similares, avanzaba Valverde, arrojarán los resultados en el perímetro de El Cahíz y el Parque Empresarial Príncipe Felipe.

Uno de los solares de la zona del oeste 1 en Lucena a los que el Ayuntamiento insta a su limpieza y desbroce. / M. González

El Ayuntamiento anuncia que será contundente con los incumplimientos

Desde el gobierno municipal anuncian contundencia máxima con estas vulneraciones de la normativa vigente. La incorporación al área de Urbanismo de un auxiliar administrativo permitirá gestionar los correspondientes expedientes, con sanciones mínimas de 3.000 euros, aparte del coste de la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento. Después del primer requerimiento, con apercibimiento de multa, la administración local iniciará el proceso sancionador. Valverde afirmaba que “no entiendo que afrontar esta limpieza cueste 300 euros y los propietarios se expongan a estas sanciones”.

En la comparecencia pública, la concejala popular significó la concurrencia de diversos perfiles entre los titulares de las parcelas advertidos, tanto particulares, perfectamente identificados, como empresas de la localidad. Al analizar este comportamiento general de pasividad crónica, ante la exigencia del Ayuntamiento, sostuvo que “ningún año se han abierto expedientes”, por déficit de personal, vinculando esta carencia de firmeza a la inacción de los titulares, agregando que “estoy casi segura de que, cuando se impongan sanciones, la gente el año que viene limpia”.

Los trabajos de inspección proseguirán por los polígonos industriales y las zonas residenciales de Nelia de las Nieves y Jardín Lucena. En el casco urbano, los dueños de estas superficies sin edificar han de acometer, además de la adecuación, la habilitación de un vallado con medidas reglamentarias y de material de obra.

Hasta ahora no se ha registrado ningún incendio vinculado a solares en estado de abandono

En definitiva, el Ayuntamiento prevé la emisión de unos 100 requerimientos, en este verano. Los expedientes sancionadores, en una fase posterior, se remitirán, entre los meses de septiembre y octubre, redactados desde la propia área de Urbanismo.

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Finalmente, el Consistorio, en estos momentos, “está terminando de limpiar” las parcelas de su patrimonio municipal, aseguró la concejala Charo Valverde. Por último, informó de que, por ahora, ningún incendio registrado este verano ha estado vinculado al incumplimiento del bando municipal relativo a la limpieza y desbroce de solares. El plazo para atender esta directriz municipal, con la finalidad de prevenir riesgos para la salud pública y la seguridad ciudadana, expiraba el pasado 15 de junio.