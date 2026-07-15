El Ayuntamiento de Cabra impulsa una nueva fase para identificar genéticamente los restos exhumados en el cementerio municipal San José

El Ayuntamiento de Cabra ha dado un nuevo impulso al proceso de identificación genética de los cadáveres y restos óseos localizados durante las campañas de excavación y exhumación desarrolladas en las fosas del denominado Cementerio Civil, ubicado en el Cementerio Municipal San José. En esta nueva fase se han enviado al laboratorio 21 muestras óseas correspondientes a personas exhumadas durante las intervenciones realizadas en 2023 y 2024 en las fosas números 6, 7 y 8, con el objetivo de avanzar en su identificación mediante análisis de ADN.

Junto a estas muestras se han remitido otras seis obtenidas de posibles familiares —una de Cabra y cinco de Doña Mencía— que permitirán realizar las comparaciones genéticas necesarias para intentar establecer coincidencias. Con este nuevo envío, el número total de muestras óseas remitidas al laboratorio asciende ya a 37, tras las 16 enviadas en noviembre de 2022 correspondientes a las campañas de excavación desarrolladas en 2021 y 2022, junto a las aportadas entonces por ocho familiares.

El delegado municipal de Presidencia, Javier Fernández, ha señalado que esta fase constituye "un paso técnico imprescindible para intentar poner nombre a las personas exhumadas y ofrecer respuestas a sus posibles familiares, siempre desde el rigor científico, la prudencia y el máximo respeto".

Las campañas de excavación y exhumación se vienen desarrollando desde 2021 gracias al apoyo económico de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la participación de equipos especializados en arqueología y antropología forense. En estos trabajos también ha colaborado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa).

Trabajos de exhumación en una de las fosas del cementerio San José de Cabra. / MORENO

Por su parte, las labores de identificación genética cuentan con financiación del propio Ayuntamiento de Cabra y con el respaldo de la Diputación de Córdoba, a través de su convocatoria de subvenciones en materia de Memoria Democrática.

Fernández ha destacado igualmente la importancia de la colaboración institucional y social para el desarrollo de un proceso que, según ha indicado, "requiere tiempo y depende tanto de la conservación del material genético como de la existencia de muestras familiares compatibles". En este sentido, ha recordado que el análisis permitirá obtener los perfiles genéticos de los restos óseos y compararlos con los facilitados por posibles descendientes, aunque una identificación positiva dependerá de la calidad del ADN conservado y de la disponibilidad de familiares con un vínculo biológico adecuado.

Nuevas muestras

El Ayuntamiento mantiene abierta la posibilidad de incorporar nuevas muestras de familiares de personas que pudieran encontrarse entre los restos exhumados. Para ello, las personas interesadas pueden dirigirse a la Delegación de Presidencia, donde recibirán información sobre el procedimiento y los requisitos para participar en este proceso.

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El responsable municipal ha concluido asegurando que el Consistorio continuará respaldando estos trabajos "con responsabilidad institucional y respeto hacia todas las familias, facilitando los medios necesarios para que la investigación científica pueda avanzar y ofrecer, cuando sea posible, resultados concluyentes".