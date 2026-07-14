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Siete heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en la avenida Carlos III del municipio cordobés de La Carlota

Seis de los siete hombres heridos, con edades entre 20 y 47 años, han sido trasladados al Hospital Reina Sofía

Servicio de Urgencias del hospital Reina Sofía, en una imagen de archivo.

Servicio de Urgencias del hospital Reina Sofía, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Siete personas han resultado heridas a causa de una colisión entre un coche y una furgoneta registrado a primera hora de la mañana en el municipio cordobés de La Carlota, según informa el servicio de emergencias 112.

El accidente ha tenido lugar pasadas las 7:00 horas de la mañana en la avenida Carlos III, a la salida de La Carlota, y se han visto implicados un turismo y una furgoneta, según el aviso trasladado por Policía Local al centro de coordinación de emergencias 1-1-2.

Seis de los heridos han sido trasladados al hospital

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

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Los heridos son todos hombres con edades comprendidas entre los 20 y 47 años. De ellos, seis han sido evacuados por los servicios sanitarios al Hospital Reina Sofía.

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