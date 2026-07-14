Siete heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en la avenida Carlos III del municipio cordobés de La Carlota

Siete personas han resultado heridas a causa de una colisión entre un coche y una furgoneta registrado a primera hora de la mañana en el municipio cordobés de La Carlota, según informa el servicio de emergencias 112.

El accidente ha tenido lugar pasadas las 7:00 horas de la mañana en la avenida Carlos III, a la salida de La Carlota, y se han visto implicados un turismo y una furgoneta, según el aviso trasladado por Policía Local al centro de coordinación de emergencias 1-1-2.

Seis de los heridos han sido trasladados al hospital

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

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Los heridos son todos hombres con edades comprendidas entre los 20 y 47 años. De ellos, seis han sido evacuados por los servicios sanitarios al Hospital Reina Sofía.