Palma del Río intercambia experiencias con un municipio de Chipre dentro de un proyecto europeo de innovación rural

Palma del Río continúa avanzando en un proyecto europeo de intercambio de experiencias que la ha llevado hasta el municipio chipriota de Athienou. La visita forma parte del programa Improving SUD Strategies through Smart Urban-Rural Cities, una iniciativa que reúne a municipios europeos con un marcado carácter rural para compartir experiencias y soluciones tecnológicas aplicadas al desarrollo urbano.

En representación del Ayuntamiento de Palma del Río han participado el primer teniente de alcalde, Juan Trujillo, y el concejal de Participación Ciudadana, José Palma, quienes se han desplazado hasta esta localidad de Chipre para conocer de primera mano las iniciativas desarrolladas en el municipio.

El proyecto contempla un calendario de encuentros entre las ciudades participantes con el objetivo de mostrar las experiencias impulsadas por cada una de ellas dentro del marco de la iniciativa. La primera visita tuvo lugar a finales del pasado mes de mayo en Palma del Río, mientras que la segunda se ha celebrado ahora en Athienou. La tercera y última reunión está prevista para el próximo mes de septiembre en el municipio italiano de Jonadi, también integrado en el proyecto.

Según fuentes del Ayuntamiento de Palma del Río, esta iniciativa se enmarca en el programa Iniciativa Urbana Europea y tiene como finalidad impulsar el desarrollo de las agendas urbanas de los municipios participantes. Para ello, el proyecto promueve la coordinación entre las localidades conectadas, favoreciendo el intercambio de conocimientos y el apoyo a iniciativas innovadoras y propuestas urbanas adaptadas al ámbito rural.