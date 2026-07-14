Historia y tradición
Los hinojoseños realizan la puesta de largo de 'La Vaquera de la Finojosa' ante la Catedral de la Sierra
La localidad cordobesa presentará la obra teatral el 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto con más de 200 vecinos en escena
La Plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque acogió la noche del lunes el acto de presentación de la obra La Vaquera de la Finojosa, que pondrán en escena en ese mismo espacio emblemático más de 200 vecinos de la localidad los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto, sobre el texto de Francisco Benítez y con Mónica González en la dirección y Miguel Cerro como responsable de la dirección musical.
Tal y como destacó el alcalde, Matías González, la localidad afronta "con ilusión" esta puesta en escena "que va a ser espectacular por la historia, el nivel de los actores, la puesta en escena y el marco de la fachada de la Catedral de la Sierra donde se representa" cada cuatro años.
Novena edición del evento cultural
La localidad afronta así la novena edición de una cita cultural que se celebra cada cuatro años y que implica a buena parte del municipio. Vecinos de distintas generaciones participan como actores, músicos, figurantes y colaboradores, haciendo de la obra uno de los principales ejemplos de teatro popular de la provincia de Córdoba.
La fachada renacentista de la iglesia de San Juan Bautista, conocida popularmente como la Catedral de la Sierra, volverá a convertirse en el gran telón de fondo de una representación que combina literatura, música, interpretación y patrimonio monumental.
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