La Diputación de Córdoba culmina la última fase de la puesta en marcha de la Unidad de Estancia Diurna de Valenzuela

La Diputación de Córdoba ha finalizado las obras de la cuarta y última fase para la puesta en marcha de la Unidad de Estancia Diurna del municipio de Valenzuela -incluida en los Provincial Provinciales de Obras y Servicios 2024-2027- que permitirá la puesta en marcha definitiva de este centro destinado a ofrecer atención especializada a personas mayores dependientes y favorecer su permanencia en el municipio.

Con esta intervención culminan las cuatro fases del proceso, cuyo presupuesto ha ascendido a 817.676 euros, de los que la institución provincial ha aportado 611.189 euros (un 74,8 por ciento), según informa la Diputación en una nota de prensa.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien se ha trasladado a Valenzuela en una visita institucional para recepcionar las obras, ha señalado que, según las palabras del Papa Francisco, “los pueblos que no cuidan de sus mayores no tienen futuro”.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que se ha trasladado a Valenzuela para recepcionar las obras, junto al alcalde y otros miembros del Ayuntamiento en una de las terrazas del centro. / CÓRDOBA

Capacidad para 20 usuarios

Con una capacidad para 20 usuarios, el edificio se organiza funcionalmente en cuatro plantas accesibles, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente en materia de asuntos sociales y accesibilidad universal. Entre sus instalaciones, los usuarios podrán disfrutar de una sala de convivencia, otra de estar conectada a una terraza de casi 40 metros cuadrados con vistas a la campiña de Valenzuela, comedor, una zona de atención especializada equipada con gimnasio para rehabilitación física, sala de terapia ocupacional, así como servicios de cocina y lavandería.

La Unidad de Estancia Diurna cuenta con una superficie útil de 365 metros cuadrados y una superficie construida de 470,80 metros cuadrados, a los que se suman una terraza de 39,70 metros cuadrados y un patio de 38,78 metros cuadrados.

“Este centro ya es una realidad, pero ahora necesita mobiliario. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo tanto la Junta de Andalucía como la Diputación en intentar, de manera parcial o total, dotar de mobiliario al edificio porque está muy bien orientado al bienestar de los mayores. Es decir, estamos hablando de un edificio, un centro, que va a reforzar las relaciones entre los mayores, que va a ser hermandad y que dice mucho de un pueblo que quiere cuidar, y cuida, a sus mayores”, ha explicado el presidente de la Diputación de Córdoba.

Climatización y ascensor

Las actuaciones desarrolladas en esta última fase han permitido completar las instalaciones de climatización, ventilación, protección contra incendios y ascensor. Asimismo, se ha mejorado la terraza de la segunda planta mediante el refuerzo de su aislamiento térmico y sistema de evacuación de aguas, además de acometer trabajos de reparación y sellado de carpinterías exteriores, adecuación del patio de luces y remates finales de acabados y pintura.

El presidente ha concluido resaltando que este centro “es resultado del trabajo y el esfuerzo de tres presidentes, dos presidentes y una presidenta, que han gobernado antes que yo. Lo que nosotros hemos hecho es concluir, con el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, y con el Ayuntamiento de Valenzuela, una actuación que se venía desarrollando desde 20 años”.

Fuentes ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Antonio Pedregosa, quien ha agradecido el trabajo del personal técnico desarrollado durante todos estos años y ha agradecido a la Diputación de Córdoba la financiación de este proyecto “tan ilusionante para Valenzuela”.

“Han sido muchas las complicaciones que hemos tenido que afrontar a lo largo de estos años, pero se han ido solventando y adaptándose a las nuevas normativas al pasar tantos años. Así que yo encantado de poder ya pensar en darle funcionalidad a este servicio, a este centro para el servicio de nuestros ciudadanos, de nuestros mayores”, ha proseguido el alcalde, quien ha asegurado que “esperamos que en poco tiempo podamos tener este edificio ya ocupado con los usuarios y usuarias de Valenzuela ”.

Cuatro fases

El edificio se ha ejecutado mediante cuatro fases sucesivas. La primera, financiada con cargo al Plan Provincial de Cooperación 2006-2007, permitió levantar la cimentación y la estructura del inmueble. La segunda fase, correspondiente al Plan Adicional de Cooperación 2009, hizo posible ejecutar la albañilería, las cubiertas, los aislamientos, las carpinterías y parte de los revestimientos e instalaciones.

La tercera fase, incluida en el Plan Provincial Plurianual de Obras y Servicios 2020-2023, permitió completar la envolvente térmica, los acabados interiores y una parte muy importante de las instalaciones, incorporando además sistemas de alta eficiencia energética mediante iluminación LED, recuperadores de calor y energía solar térmica.

Finalmente, la cuarta y última actuación, financiada a través del Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027, ha permitido completar definitivamente el edificio mediante la instalación de la climatización, ventilación, protección contra incendios, ascensor, mejoras en la terraza, refuerzo del aislamiento, adecuación del patio de luces y los remates finales de pintura y acabados.

Inversiones en la localidad

La Diputación de Córdoba ha hecho un importante esfuerzo en Valenzuela. Solo durante el actual mandato, entre 2023 y 2027, las inversiones previstas a través de programas como el Plan Provincial de Obras y Servicios, Humanización y Agenda Rural o Diputación Invierte se aproximan ya al millón de euros.

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En cuanto a las actuaciones planificadas, en colaboración con el Ayuntamiento se han desarrollado mejoras en el cementerio municipal, en el espacio polivalente del polideportivo, en distintos caminos rurales, en la reforma del antiguo Ayuntamiento, en el polígono y en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.