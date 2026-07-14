El castreño de la camiseta del Córdoba CF que sobrevivió en San Fermín: «Al principio pensé que se acabaron los toros, pero ya estoy pensando en volver»

«Al principio pensé que se acabaron los toros. Pero ya estoy pensando en volver». Han pasado poco más de cuatro días desde que Manuel Carretero, vecino de Castro del Río, fuera arrollado y pisado por un toro durante el cuarto encierro de San Fermín. El golpe le provocó un neumotórax bilateral, un colapso en ambos pulmones, y 18 costillas rotas. En la noche del lunes al martes abandonó la UCI del Hospital Universitario de Navarra, desde donde atiende a Diario CÓRDOBA. Aunque ha pasado una noche «horrible» y reconoce que está «tocado», se muestra con vitalidad, algo de humor y una idea que ya empieza a rondarle la cabeza: volver a Pamplona.

«Por fuera parece que estoy bien, pero por dentro tengo muchas costillas rotas», explica. Le duele el pecho y la espalda, sobre todo al moverse, levantarse o acostarse. «Es horrible, pero con fuerza esto se apaña», dice Carretero, que ha afrontado desde el primer momento la recuperación con ánimo. Los médicos, cuenta, siempre lo han visto «muy positivo», aunque el dolor sigue siendo intenso.

Casi 30 años yendo a Pamplona

Manuel lleva casi tres décadas acudiendo religiosamente a Pamplona. Procedente de una familia muy vinculada al mundo del toro, este castreño de 65 años corrió por primera vez a finales de los años 90. Y ahí, dice, quedó atrapado para siempre. «Hay un dicho que dice que, si corres, te quedas enamorado. Y yo me quedé enamorado de eso», recuerda.

Manuel Carretero corriendo delante de un toro. / CÓRDOBA

Empezó tarde, casi cuando otros empiezan a dejarlo. «Yo empecé con unos 40 años, la edad a la que la gente se retira», cuenta con sorna. Para él, el momento más difícil no es tanto la carrera como los instantes previos. Especialmente el primer día. «Se pasa mal porque tienes miedo y mucho respeto», admite. Eso sí, añade entre risas, «el segundo día ya te quieres montar en el toro». Para Carretero, quien diga que no siente miedo delante de un toro «no dice la verdad».

No es el primer incidente serio que sufre en un encierro. En 2017, en Pamplona, un astado lo empujó y lo pisó, y acabó perdiendo el conocimiento. Cuatro años más tarde, en Villaseca de la Sagra (Toledo), un toro le introdujo el pitón unos 18 centímetros en el glúteo, con tres trayectorias distintas, y le fracturó el coxis, el sacro y tres costillas. «Estuve nueve días ingresado», recuerda.

Aun así, no ha dejado de prepararse. A pesar de su edad, se mantiene en forma durante todo el año para llegar a Pamplona en las mejores condiciones posibles. «Voy al gimnasio, hago series de velocidad y trabajo reflejos», explica. «Me encuentro perfecto, pero los reflejos ya no son los mismos», reflexiona.

«Sentí un dolor que no está descrito»

Del accidente de este año recuerda poco, pero sí lo suficiente para entender la gravedad del percance. Estaba colocado en la zona donde suele correr, en la curva de acceso hacia la plaza. «Normalmente, los toros se pegan a la derecha, pero ese día venían por la izquierda», relata. En ese momento cayó, perdió el equilibrio y el toro le pisó «todo el pecho» sin que pudiera verlo venir. «Sentí un dolor que no está descrito», asegura. Lo compara con la sensación de «que te pinchen con un cuchillo». El dolor fue tan intenso que perdió el conocimiento.

Manuel Carretero en el Hospital de Navarra donde está ingresado. / CÓRDOBA

Cuando recuperó la consciencia, ya en la gatera, sintió una angustia enorme. «No podía respirar», recuerda. De allí fue trasladado en ambulancia al hospital. Después ha visto las imágenes repetidas del encierro. Reconoce que impresionan. «Hay una foto que está rodando mucho en la que se ve al toro pisándome. Nada más verla duele», cuenta. Le impacta especialmente «la crueldad» de la imagen, un toro de unos 600 kilos apoyado sobre su pecho. Aun así, se siente afortunado. Según le han explicado los médicos, el hígado se salvó «por un milímetro».

Pensando en volver

Tras recuperar la consciencia, lo primero que pensó fue que aquello podía ser el final. «Me dije, qué mala suerte, voy a tener que retirarme», confiesa. Sin embargo, con el paso de los días y la mejoría, la idea ha empezado a cambiar. «El año que viene vengo aquí», afirma. Otra cosa será decidir si vuelve a ponerse delante de los toros o si se limita a vivir San Fermín desde la barrera, junto a sus amigos. «No sé cómo acabará la historia. Venir, voy a venir. Luego ya veremos cómo evoluciona esto y qué secuelas me deja», señala.

Veloz encierro de Álvaro Núñez con los toros liderando la carrera. / Villar López / EFE

La decisión, en cualquier caso, no depende solo de él. En casa el susto ha sido enorme y reconoce que su familia lleva tiempo pidiéndole prudencia. «Tengo mucha presión ya con la familia», admite. Por eso no descarta cambiar la forma de vivir San Fermín y estar con sus amigos, cantar al santo, apartarse cuando pase la manada y «matar el gusanillo» sin exponerse como antes.

Siempre con el Córdoba CF

Otro de los detalles que lo han convertido en un corredor reconocible es su camiseta del Córdoba CF, que lleva desde el primer año como forma de reivindicar «mi tierra y mis colores». Aunque también fue presidente de una peña del FC Barcelona, Carretero lo tiene claro: «El Córdoba lo llevo en el corazón. Soy del Córdoba hasta el hueso». Entre risas, recuerda que durante años tuvo que explicar en Pamplona que aquella camiseta no era del Betis. «Yo les decía: esta es blanca y verde; la que ustedes decís es verde y blanca».

Ahora le quedan, calcula, al menos dos meses de recuperación. Primero tendrá que curar las costillas, recuperar la respiración y comprobar qué secuelas deja el pisotón. Después llegará la decisión. Si volverá solo para reencontrarse con sus amigos y vivir la fiesta, o si terminará poniéndose otra vez delante del toro. De momento, la primera reacción ya ha cambiado y ya solo piensa en el 7 de julio. Habrá que ver si esta vez verá los toros desde la barrera.