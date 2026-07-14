El campamento de verano Summer Campalma Concilia 2026 de Palma del Río acerca la educación en igualdad a más de 300 menores

El Summer CamPalma Concilia, el campamento de verano organizado por la delegación de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Palma del Río, ha incorporado este martes una actividad centrada en la igualdad y la prevención de las violencias machistas, impartida por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. La iniciativa se enmarca en un programa que durante los meses de julio y agosto reúne a más de 300 niños y niñas por quincenas con el objetivo de favorecer la conciliación familiar y fomentar la educación en valores.

El campamento comenzó el pasado 7 de julio, algo más tarde de lo habitual debido al proceso de licitación puesto en marcha por el Ayuntamiento. "Ha comenzado un poco más tarde porque hemos tenido que hacer una licitación y es la primera vez que se hace una licitación de estos campamentos", ha explicado la concejala de Infancia y Juventud, Lorena Pérez. Además, ha señalado que esta licitación servirá también para organizar los campamentos de Navidad y Semana Santa.

La elevada demanda ha hecho que el Consistorio tenga que solicitar al colegio San Sebastián, donde se desarrolla la actividad, la cesión de un aula más para poder atender a todos los participantes. Finalmente, el campamento acoge durante julio y agosto a más de 300 menores distribuidos por quincenas.

Un taller para prevenir la violencia machista

Dentro de la programación educativa, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha desarrollado un taller basado en la igualdad y la prevención de todo tipo de violencias machistas. Su presidenta, Elena Horcas, ha destacado la importancia de trabajar estos valores desde edades tempranas, especialmente en el medio rural.

"Hay unos datos escalofriantes donde se repuntan los asesinatos machistas en las zonas rurales, y por eso consideramos de especial importancia llegar al ámbito rural desde la más temprana infancia para ir inculcando esa necesidad de respeto, de empatía y de amor propio, que son los tres pilares básicos que trasladamos al alumnado a través de la realización de talleres", ha afirmado.

La actividad ha girado en torno al cuentacuentos El viaje, una propuesta con la que los niños han podido observar como los cuentos tradicionales cambian y donde los roles pueden ser los que cada uno decida, fuera de estereotipos y de presiones. "Se siguen repitiendo esos mantras de los hombres no lloran o las niñas no pueden jugar al fútbol", ha señalado Horcas, quien ha insistido en la necesidad de eliminar este tipo de mensajes desde la infancia. La plataforma centra su labor en promover una educación basada en la igualdad, ofrecer orientación a mujeres víctimas de violencia machista y desarrollar acciones de reivindicación y sensibilización en la calle.

Durante el pasado año, la entidad llevó sus actividades a más de 600 alumnos y alumnas de toda la provincia y, según ha manifestado su presidenta, "este año queremos llegar a muchos más". Trabajan desde la formación dirigida a esa necesidad de educación basada en la igualdad, la orientación hacia las mujeres víctimas de violencia machista y la reivindicación y sensibilización en las calles.

Por su parte, la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Palma del Río, Mari Ángeles Zamora, ha agradecido a la Diputación de Córdoba su apoyo, ya que gracias a esta institución pueden desarrollarse iniciativas como esta. Asimismo, ha mostrado su preocupación por la situación actual entre la población más joven.

Zamora ha hecho referencia a las cifras de violencia de género existentes y a cómo "nuestros jóvenes y adolescentes, por desgracia, están viviendo un momento muy negacionista". Aunque considera que la igualdad es cada vez más real, ha defendido la necesidad de seguir educando en este ámbito. En este sentido, ha explicado que desde su delegación se trabaja durante todo el año con programas de coeducación, en ocasiones mediante juegos y en otras con charlas "tan básicas como puede ser el tema de la sexualidad", con el objetivo de aportar un "granito de arena" en la construcción de una sociedad más igualitaria.