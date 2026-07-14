Demanda vecinal histórica
El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera inicia la remodelación de la calle Fuentecita para acabar con las inundaciones
Los problemas de inundaciones afectan a esta zona desde hace años debido a las escorrentías procedentes del camino de las Culebras y del camino del Cementerio
Una demanda vecinal pendiente desde hace años comienza por fin a resolverse en Aguilar de la Frontera. El Ayuntamiento ha puesto en marcha las obras de remodelación integral de la calle Fuentecita, una actuación que mejorará tanto la urbanización de la vía como la red de saneamiento y que cuenta con un presupuesto de 408.668 euros.
La alcaldesa, Paqui Herrador, junto al concejal de Obras y Servicios, Antonio Maestre, han visitado el inicio de los trabajos, que se desarrollarán a lo largo de todo el trazado de la calle.
El proyecto contempla la renovación completa de la calzada y las aceras, dando respuesta al avanzado estado de deterioro que presentaban ambos elementos y mejorando la accesibilidad y la seguridad de los vecinos.
Mejora de la red de saneamiento
No obstante, el objetivo principal de la actuación es poner fin a los problemas de inundaciones que desde hace años afectan a esta zona debido a las escorrentías procedentes del camino de las Culebras y del camino del Cementerio.
Para ello, las obras incluyen una importante mejora de la red de saneamiento. La actual tubería de 600 milímetros de diámetro se reforzará con la instalación de una nueva conducción paralela de 800 milímetros, lo que permitirá aumentar considerablemente la capacidad de evacuación de las aguas pluviales y evitar las acumulaciones de agua tanto en la calle Fuentecita como en la avenida de Córdoba.
La envergadura de la intervención ha elevado el presupuesto de la actuación hasta los 408.668 euros, una inversión con la que el Ayuntamiento pretende resolver de forma definitiva una de las demandas históricas de los vecinos de esta zona del municipio.
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