La Audiencia de Córdoba niega a los ayuntamientos su personación en la causa de Adamuz

La Audiencia de Córdoba ha notificado este martes al Ayuntamiento de Huelva la imposibilidad de personarse en las diligencias judiciales que instruyen el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, una resolución que afecta también a otros consistorios que contaban con víctimas entre sus vecinos.

Así lo ha trasladado en un audio remitido a los medios el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, quien ha explicado que la personación era una solicitud impulsada por el consistorio para dar respaldo a los familiares de los afectados por el trágico siniestro, que se cobró la vida de 46 personas, la mayoría de ellas de Huelva.

"Era una solicitud que llevaba a cabo el Ayuntamiento porque las familias así nos lo habían solicitado, nos habían solicitado su apoyo y nosotros consideramos importante como parte de ese apoyo el formar parte de la causa judicial", ha detallado Muñoz.

Sin embargo, "la Audiencia Provincial ha considerado que ningún ayuntamiento, no solo el de Huelva, sino el de Punta Umbría y aquellos otros que habían intentado la personificación en nombre de su municipio, tiene derecho a participar en esta instrucción", ha precisado.

Ante este escenario, Muñoz ha indicado que "nosotros acatamos la decisión judicial respecto a todos los municipios que habían intentado esa personación porque tenían personas afectadas y víctimas del accidente".

Al no poder ejercer los ayuntamientos la acusación popular, Muñoz ha señalado que el Ministerio Fiscal será el encargado de ejercer la acusación pública: "Estamos convencidos de que también estarán bien representadas las familias, tanto por sus representantes particulares como por el propio Ministerio Fiscal", ha subrayado.

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Asimismo, el concejal de Hacienda ha subrayado que pese a esta decisión judicial "nosotros seguiremos al lado, como no, de las familias en todo momento, que es lo que nos han demandado, lo que vamos a seguir haciendo y lo que hemos hecho hasta el día de la fecha", ha concluido.