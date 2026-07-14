Argentina, Mägo de Oz, Kiko Rivera y Javi Medina, en el cartel de conciertos de la nueva Feria del Valle en Lucena

La reformulación de la Feria Real de Nuestra Señora del Valle de Lucena, emplazada, en esta edición, entre el martes 8 y el sábado 12 de septiembre, conlleva la programación de cuatro conciertos principales, en el escenario de la Caseta Municipal, entre la noche del miércoles y la jornada de clausura.

En un primer avance del calendario musical de la celebración veraniega de mayor impacto y tradición en el municipio, el Ayuntamiento ha informado de que la cantaora onubense Argentina interpretará, en la noche del miércoles 9, su montaje musical Son Cubano. Un día después, el jueves 10, actuará la veterana banda de folk metal Mägo de Oz y la delegación de Fiestas propone, para el viernes 11, el espectáculo del DJ y televisivo cantante Kiko Rivera. Finalmente, el músico y compositor de Leganés, Javi Medina, exhibirá, el sábado 12, su estilo artístico y los temas de su último álbum, titulado El gato negro.

El presupuesto global inicialmente asignado para la Feria del Valle asciende a 130.000 euros y estos cuatro conciertos acaparan un desembolso de 90.000 euros.

La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, ha reiterado la voluntad de aglutinar “estilos muy diferentes” y orientados a públicos heterogéneos. Estos acontecimientos musicales acontecerán con entrada libre hasta completar aforo. En cada jornada, desde el miércoles, el Consistorio emplazará sucesivas sesiones de grupos musicales, a partir de las 16:30 horas, en la propia Caseta Municipal del nuevo recinto ferial.

El cambio de formato de esta Feria del Valle se adelanta

La propia edil popular puntualizaba que, “por expreso deseo” de los colectivos implicados directamente en la feria, el cambio de formato de esta Feria del Valle se adelanta al presente año, a modo de “prueba piloto”. Tanto la Feria sin Ruido, en atención de las personas con capacidades diferentes, en la franja de 18.00 a 21.00 horas, y el Día del Niño, se desarrollarán en la jornada del martes, día inaugural con el encendido del alumbrado extraordinario.

El Ayuntamiento y la asociación de baile Ulubai han consensuado establecer el miércoles, día 9, la actividad de convivencia y concursos anteriormente realizados desde el mediodía del domingo. Previamente, el área de Juventud organizará actividades desde la tarde del martes, culminadas con los montajes de León Animación y la sesión de un DJ. Araceli Rodríguez matizaba que, en 2027, al disponer de “un año de antelación”, se reforzará la programación puesto que, en este año, “no se podían cambiar algunas cosas”.

El lucentino Javi Crespo iniciará su gira en Lucena

Dentro del capítulo de la agenda musical, el cantante lucentino Javi Crespo, uno de los concursantes preferidos por el público en la última edición de OT, iniciará en Lucena su gira titulada Contando estrellas.

En el comienzo del año 2027, concretamente el día 2 de enero, Crespo protagonizará un concierto en el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani. Crespo también ha confirmado fechas en capitales principales del país como Granada, Málaga, Sevilla, Barcelona y Madrid.

Javi Crespo se impuso en La Voz 2022 y obtuvo el séptimo puesto en OT 2025. En la pasada Navidad, en Lucena, encendió el alumbrado extraordinario desde la Plaza Nueva.