Sucesos
Tres detenidos en Puente Genil tras usar en la reforma de su casa el material que robaron de otra vivienda en obras
La Guardia Civil arresta a tres personas de entre 21 y 32 años por el robo de herramientas y materiales en una vivienda en construcción
Parte del material robado acabó delatándolos. La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a tres personas, de entre 21 y 32 años, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda en construcción del municipio.
La investigación comenzó después de que el propietario del inmueble denunciara en el puesto de Puente Genil la desaparición de diverso material de construcción y herramientas, según ha informado la Guardia Civil de Córdoba.
Tras recibir la denuncia, los agentes realizaron una inspección en la vivienda afectada. El avance de la investigación permitió reunir indicios sobre la supuesta participación de tres personas. Los agentes lograron identificarlas y procedieron posteriormente a su detención.
Uno de los elementos que reforzó las sospechas fue el hallazgo de parte del material sustraído, que habría sido utilizado para revestir el acceso a la vivienda de uno de los detenidos.
Esta circunstancia, unida al resto de pruebas obtenidas durante la investigación, permitió a los agentes vincular a los tres sospechosos con el robo denunciado.
Los detenidos pasan a disposición judicial
Las diligencias instruidas y los tres detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
La Guardia Civil recuerda que cualquier situación relacionada con la seguridad ciudadana puede comunicarse a través del teléfono 062, disponible las 24 horas, o mediante la aplicación AlertCops.
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