Montilla se prepara para adaptar su estación de mercancías a la futura autopista ferroviaria Algeciras–Zaragoza

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ultima ya los detalles para el inicio de las obras de adaptación de la estación de Montilla a la futura autopista ferroviaria Algeciras–Zaragoza. En los últimos días, operarios de la empresa constructora han comenzado con el acopio de materiales entre la propia estación y el antiguo paso a nivel de La Algodonera, junto a las instalaciones de Bodegas Gracia Hermanos.

La actuación está impulsada a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y permitirá adecuar la infraestructura ferroviaria local al paso y estacionamiento de trenes de mercancías de hasta 750 metros de longitud, dentro de uno de los principales corredores logísticos del país.

La intervención sitúa de nuevo a Montilla en el mapa de uno de los proyectos ferroviarios más relevantes para el transporte de mercancías en España. La actuación forma parte del eje Algeciras–Madrid–Zaragoza, una ruta considerada estratégica para reforzar la conexión logística entre el sur peninsular, el centro y el norte del país, así como para favorecer el desarrollo de la denominada "Autopista Ferroviaria", concebida para trasladar parte del tráfico pesado de la carretera al tren.

Actuaciones en varios municipios de Córdoba

En ese sentido, el inicio del acopio de materiales supone un paso visible hacia la materialización de unas obras que fueron adjudicadas el pasado año dentro de un paquete de actuaciones más amplio en la provincia de Córdoba. En el caso de las vías de apartado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó un contrato de 20,8 millones de euros que incluye intervenciones en las estaciones de Montilla, Fernán Núñez y Puente Genil, con el objetivo de permitir el paso y estacionamiento de convoyes de hasta 750 metros de longitud.

La actuación prevista en la estación de Montilla contempla la ampliación de la plataforma ferroviaria, el reacondicionamiento del trazado en la zona de andenes y la instalación de nueva vía. Además, el proyecto incluye la electrificación del nuevo tramo, la adaptación de la catenaria, mejoras en el sistema de drenaje y el cerramiento de las vías, así como la sustitución del actual paso superior por una estructura renovada.

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Por otro lado, Montilla también figura entre los municipios incluidos en las obras de adaptación de pasos superiores para la futura autopista ferroviaria Algeciras–Zaragoza. Esta segunda actuación, adjudicada por ADIF por un importe de 12,77 millones de euros, contempla la adecuación de 46 pasos superiores y seis puentes metálicos en el tramo comprendido entre Bobadilla, en Málaga, y Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real.