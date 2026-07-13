Lucena ampliará y modernizará las instalaciones deportivas con una inversión de 883.000 euros antes de final de año

El Servicio Deportivo Municipal de Lucena ha diseñado un ambicioso cronograma de intervenciones, en el segundo semestre de este año, con el propósito de renovar y extender la red de equipamientos municipales. La inversión, engrosada fundamentalmente con fondos municipales, a salvo de alguna aportación de administraciones superiores, asciende a 883.000 euros. Diferentes actuaciones, de menor enjundia, han sido ya ejecutadas, posponiéndose a los próximos meses los proyectos de mayor dimensión.

El concejal de Deportes, Ángel Novillo, se ha congratulado este lunes por afrontar unos meses, hasta final de año, con una actividad técnica y de ejecución “bastante intensa” y que culminará con “un cambio en las instalaciones” de sobresaliente importancia. La obra asociada a un presupuesto superior, con un total de 370.000 euros, corresponde a la remodelación integral de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva. Sufragada con los remanentes de Tesorería del ejercicio precedente, el recinto incorporará una zona de lanzamiento de disco y martillo, contemplándose, asimismo, añadir la modalidad de jabalina y otras opciones deportivas similares. El Ayuntamiento, a fin de acortar los tiempos estipulados, ha externalizado la redacción del proyecto técnico, con un importe de 13.612 euros. La empresa adjudicataria debe entregar el documento de planificación de los trabajos antes de la conclusión de julio y, en semanas siguientes, el SDM procederá a cursar la oportuna licitación para ejecutar la actuación en esta misma anualidad.

Simultáneamente, el pabellón polideportivo Ernestina Maenza, inaugurado en 2024, sumará a sus dependencias una sala polivalente donde desarrollar múltiples actividades colectivas. Personal técnico de la delegación de Obras acomete la elaboración del proyecto basado en la habilitación de un nuevo módulo, junto al acceso principal, con una superficie de 200 metros cuadrados. Una partida reflejada en el presupuesto municipal de este año contempla una partida de 261.500 euros para esta finalidad. El Ayuntamiento aspira a liberar la pista central de las sesiones de la tarifa plana, dirigidas al público en general, y aumentar en este espacio los entrenamientos y partidos de los clubes federados.

Pista de fútbol sala en Lucena. / M. González

El incremento de servicios en la Ciudad Deportiva proseguirá con la construcción del bar-cafetería en la zona de la entrada. Después de una primera licitación fallida, esta obra ha sido adjudicada a la empresa local Construcciones Meca, por una cifra de 90.096 euros, y únicamente permanece pendiente la firma del acta de replanteo, concertada en los próximos días, antes del comienzo de las obras.

Este plan de inversiones también abarca la reposición completa de la iluminación del campo de fútbol 2, en la misma Ciudad Deportiva, empleándose un montante de 85.126 euros, en una intervención subvencionada por la Diputación Provincial de Córdoba. En el mismo recinto, el Ayuntamiento afrontará tareas de impermeabilización y reparación de la cubierta de la piscina climatizada, con un presupuesto de 15.427 euros. Y, en el pabellón Antonio Ruiz-Canela, otra actuación reforzará las terrazas laterales, utilizándose un desembolso de 12.348 euros.

Respecto de los trabajos de pintura, reparación de superficies y marcajes, el Ayuntamiento ha invertido 20.221 euros en la pista número 1 de la Ciudad Deportiva y otras cinco superficies en las pistas cubiertas y pabellón Ernestina Maenza.

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Finalmente, en el estadio municipal Ciudad de Lucena, para la temporada del debut del Ciudad de Lucena en 2ª RFEF, lucirá un nuevo videomarcador, compuesto por un sistema LED, y un coste de 15.536 euros. En relación a un eventual aumento del aforo, actualmente cuantificado en 3.000 espectadores, desde el gobierno municipal y el club analizarán la evolución de la venta de abonos antes de impulsar una ampliación de los asientos. El concejal de Deportes, Ángel Novill, ha admitido que la disponibilidad presupuestaria, por el momento, impide la construcción de una nueva grada en la zona de Preferencia.