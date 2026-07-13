La Junta de Andalucía impulsa la 7ª Escuela de Descorche en los montes públicos de la provincia de Córdoba

Rafael Martínez Ruedas, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, acompañado de la alcaldesa de Villaviciosa de Córdoba, Gema González, y el alcalde de Hornachuelos, Julián López, ha clausurado la 7ª Escuela de Corcheros, una iniciativa formativa que se enmarca en las actuaciones previstas en el Programa de Mejoras y Aprovechamientos del Plan de Gestión Integral (PGI) de los montes públicos de Córdoba para el año 2026 de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que se ha desarrollado durante el mes de julio.

En esta edición, las prácticas se han llevado a cabo en los montes públicos de Huerta del Rey y El Fragosal, situados en el parque natural de la Sierra de Hornachuelos. En este espacio natural protegido se extrajeron 49.000 quintales de corcho en 2025, lo que supone más de 1.800 toneladas de corcho de excelente calidad, un 62% de la producción total de la provincia. Este aprovechamiento forestal es uno de los principales recursos del que disponen estos montes como fuente de riqueza y generadora de empleo en el medio rural.

La Escuela de Descorche ha contado con la participación de seis alumnos procedentes de los municipios de Hornachuelos y Villaviciosa de Córdoba, quienes durante dos semanas han recibido una formación integral que combina contenidos teóricos y prácticos. El programa ha abordado aspectos relacionados con el alcornoque y los ecosistemas donde se desarrolla, el uso y mantenimiento de las herramientas específicas, la prevención de riesgos laborales aplicada al descorche, las normas de calidad y buenas prácticas, así como el funcionamiento de la industria y del sector corchero.

La formación práctica ha permitido al alumnado conocer y participar en todas las fases del aprovechamiento del corcho, desde el descorche y el desembosque hasta el pesaje en cabria, el apilado en patio y la carga del mismo. Como novedad, esta edición ha incorporado un taller especializado de refugado y clasificación del corcho, impartido por personal técnico experto de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

La Escuela de Descorche responde a la necesidad de garantizar el relevo generacional en un oficio especializado, cuya formación resulta compleja debido a las exigencias de productividad de las campañas y a la dificultad de incorporar personal sin experiencia al trabajo diario de las empresas del sector. Gracias a este modelo formativo, los participantes pueden adquirir los conocimientos y la destreza necesarios en un entorno adecuado, facilitando posteriormente su incorporación al mercado laboral sin repercutir en la actividad de las empresas.

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía contribuye a fomentar el empleo en el medio rural, impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y preservar los oficios.

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En el mismo acto, el delegado ha entregado los diplomas a los participantes junto coordinador provincial de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, Marcial Prieto, y el director-Conservador del parque natural de la Sierra de Hornachuelos, Jorge Paniagua.