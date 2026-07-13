IU reclama un pacto entre administraciones para acabar con la contaminación de La Colada

Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio entre las administraciones competentes que permita eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

La propuesta plantea que la institución provincial lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el Gobierno de España, Emproacsa, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio.

El objetivo, según IU, es coordinar una respuesta definitiva a un problema que se prolonga desde hace años y que entre abril de 2023 y abril de 2024 dejó sin agua potable a más de 80.000 habitantes del norte de la provincia.

Diagnóstico de los focos de contaminación

La moción propone que el convenio incluya un diagnóstico técnico integral de los focos de contaminación existentes en la cuenca, así como la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua.

También reclama mejoras en las infraestructuras de saneamiento y depuración y la elaboración de un plan específico de inversiones para actuar sobre los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero.

Entre las medidas planteadas figuran además la instalación de una potabilizadora de última generación, la puesta en marcha de un sistema permanente de vigilancia de la calidad del agua y la elaboración de un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas.

IU propone igualmente crear una comisión de seguimiento encargada de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las distintas administraciones.

Información pública sobre la calidad del agua

La iniciativa reclama que los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse se publiquen periódicamente.

La coalición considera que esta información debe ponerse a disposición de los municipios afectados y de la ciudadanía para garantizar la transparencia sobre el estado de La Colada y las medidas adoptadas.

Desde el grupo provincial de IU sostienen que no basta con reaccionar ante nuevas crisis de abastecimiento y defienden que las administraciones deben intervenir sobre el origen de la contaminación para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

La formación considera que el embalse es un recurso estratégico para el norte de Córdoba y que la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas.

Críticas a la Junta de Andalucía

IU responsabiliza al Gobierno andaluz del PP de una “falta de gestión” durante los últimos años y critica que no se hayan resuelto las causas que provocaron la crisis del agua.

La coalición señala que, pese al tiempo transcurrido, el embalse continúa sometido a restricciones, mantiene la prohibición del baño y no se han eliminado los focos que deterioran la calidad del agua.

“Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz”, sostiene el grupo provincial, que acusa a la Junta de no haber actuado con suficiente planificación en materia de prevención y control de la contaminación.

IU recuerda que más de 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable y advierte de que los municipios no pueden continuar expuestos a la incertidumbre de una nueva crisis.

Por ello, la coalición reclama que la Diputación asuma un papel de liderazgo institucional, reúna a todas las administraciones implicadas y coordine las inversiones necesarias.

El objetivo final, señala IU, es establecer una hoja de ruta que permita recuperar el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la zona y evitar que vuelva a repetirse una crisis como la vivida entre 2023 y 2024.