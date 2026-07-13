La histórica túnica de cigarrón del Nazareno de Cabra inicia una esperada restauración para garantizar su conservación

Uno de los grandes referentes del patrimonio cofrade de Cabra ha comenzado una nueva etapa para asegurar su futuro. La histórica túnica de cigarrón de Nuestro Padre Jesús Nazareno, junto a sus cordones de oro, ya se encuentra en los talleres de Cyrta, empresa sevillana especializada en la conservación y restauración de bienes culturales textiles, donde será sometida a una intervención integral destinada a garantizar la preservación de una de las piezas más singulares y reconocibles del ajuar de la venerada imagen.

La Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha informado del inicio de unos trabajos largamente esperados, que permitirán frenar el deterioro que presentaba la túnica como consecuencia del paso del tiempo, el peso de los bordados y antiguas intervenciones que habían terminado provocando nuevas deformaciones y tensiones en el tejido.

Subvención de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba

La actuación ha sido posible gracias a una subvención concedida por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba de 19.840 euros a través de la convocatoria de subvenciones para la restauración del patrimonio cofrade de la provincia de Córdoba del ejercicio 2025, institución a la que la hermandad ha agradecido públicamente su respaldo.

La intervención será desarrollada por Cyrta, firma andaluza con una amplia trayectoria en la restauración de tejidos históricos, bordados y ornamentos litúrgicos. El proyecto contempla un tratamiento integral que comenzará con la limpieza superficial del terciopelo y de los hilos metálicos mediante técnicas de aspirado y microaspirado para eliminar la suciedad acumulada sin comprometer la estabilidad de los materiales.

Posteriormente se retirarán antiguos zurcidos y reparaciones realizadas con materiales incompatibles, responsables de parte de las tensiones y roturas que presenta actualmente la pieza. También se llevará a cabo un proceso de humidificación y alineado del tejido para corregir deformaciones y recuperar la caída original de la túnica.

La actuación ha sido posible gracias a una subvención concedida por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba de 19.840 euros. / J. Moreno

Uno de los trabajos de mayor complejidad será la limpieza físico-química de los bordados metálicos y del cíngulo, una intervención que requiere un control extremadamente preciso para evitar alteraciones en el brillo o posibles procesos de corrosión. A ello se sumará la consolidación del terciopelo y de los bordados, reforzando las zonas más debilitadas para impedir nuevos desprendimientos.

En aquellas áreas donde existan pérdidas de material, los restauradores realizarán una reintegración cromática y volumétrica mediante hilos teñidos artesanalmente, respetando siempre la imagen original de la obra y diferenciando las aportaciones contemporáneas de los elementos históricos. Asimismo, el cordón será protegido mediante un sistema de encapsulado con un tejido transparente fijado por costura, mientras que los forros originales serán conservados y recolocados al término del proceso.

La Archicofradía considera que esta restauración supone un paso decisivo para preservar uno de los elementos más emblemáticos de su patrimonio histórico y devocional. La intervención permitirá que la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúe luciendo una de sus vestiduras más características en las mejores condiciones de conservación, asegurando además la transmisión de este legado artístico y cultural a las futuras generaciones.

Túnica histórica

La túnica que luce Jesús Nazareno en la procesión de la mañana del Viernes Santo fue confeccionada en 1785 en Cádiz, en el taller de D. Miguel Ventura. Fue donada por el Hermano Mayor D. José Ramón Portocarrero y el importe de la mano de obra fue de tres mil seiscientos ochenta reales.

Se trata de una túnica de cola de "cigarrón" profusamente bordada con motivos vegetales y hojarascas en oro fino y plata sobre terciopelo morado. Toda guarnecida de galón de oro salomónico fino y ancho, ribeteada con encaje también de oro fino y plata, y forrada en tafetán de color morado.

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El bordado de dicha túnica fue pasado a un paño nuevo en 1910 en Valencia. En 1973 dado el deplorable estado de la túnica se pasó el rico bordado a otro terciopelo, trabajo que se realizó en Málaga en el convento de las Filipenses a iniciativa del gremio del Comercio y Panadería, que se hizo cargo de la cofradía hasta 1997.