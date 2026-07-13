La Diputación de Córdoba y CECO impulsan un programa para fortalecer el control financiero de 20 pymes de la provincia

Mejorar la gestión financiera de las pymes de la provincia de Córdoba a través de la implementación de herramientas de control financiero básico es el objetivo que la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), pretende conseguir con un nuevo programa de fortalecimiento del control financiero dirigido a las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Esta iniciativa, que será desarrollada por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) con la colaboración de la Universidad Loyola, beneficiará directamente a 20 pymes de distintos sectores productivos, seleccionadas entre los municipios de Fuente Palmera, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo y Fernán Núñez, contribuyendo a reforzar su competitividad y sostenibilidad, según informa la Diputación de Córdoba.

El delegado Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha presentado el programa y ha explicado que “la iniciativa parte de la necesidad de que las microempresas y pymes incorporen sistemas básicos de control financiero que les permitan analizar la rentabilidad de su actividad, prevenir riesgos de liquidez y facilitar el acceso a nuevas oportunidades de financiación”.

Del mismo modo, ha proseguido el delegado, “el programa contempla un acompañamiento práctico y personalizado que ayudará a los empresarios a interpretar la información económica de sus negocios y convertirla en una herramienta útil para la toma de decisiones informadas”, ha proseguido el delegado provincial.

El delegado Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, en la presentación del programa. / CÓRDOBA

“Hablar de empleo y empresa es hablar de reto demográfico, de fijación de la población al territorio y de desarrollo social y económico. Con proyectos como el que hoy presentamos contribuimos a fijar la población al territorio y a crear oportunidades de negocio”, ha detallado el también presidente de Iprodeco.

El delegado provincial ha estado acompañado por el secretario general de CECO, José Manuel Rodríguez, quien ha desgranado el desarrollo de las tres fases que componen el proyecto y ha asegurado que “gracias a la tutorización de la mano de formadores de reconocido prestigio de la Universidad Loyola, los empresarios serán capaces de interpretar sus números contables y financieros para que sepan en qué están fallando, cómo pueden mejorar ese análisis y mejorar los beneficios de sus empresas”.

La importancia del análisis de la información financiera

Rodríguez ha explicado que el proyecto se desarrollará en tres fases. En primer lugar, se realizará un diagnóstico previo individualizado de cada empresa participante para conocer su situación financiera y adaptar el asesoramiento a sus necesidades; y posteriormente, en la segunda fase, los empresarios participarán en un programa de acompañamiento compuesto por cinco sesiones de trabajo online mediante el cual se formula un autodiagnóstico de la empresa.

“La finalidad es que el empresario pueda descubrir cómo los números concretan lo que está sucediendo en su negocio y qué cálculos son necesarios para que sus negocios sean rentables”, ha apostillado Rodríguez.

Finalmente, la tercera fase consistirá en unas masterclass abiertas al tejido empresarial de los municipios participantes, en las que se abordará la utilidad que reporta el análisis de la información financiera que genera el negocio y la conveniencia de realizarlo para tomar decisiones informadas.

Noticias relacionadas

“El proyecto se ejecutará desde junio de 2026 hasta junio de 2027 y contará con la participación de un equipo técnico de CECO y profesorado encargado de impartir la formación y el asesoramiento a las empresas”, ha concluido el secretario general de CECO.