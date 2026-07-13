La DGT estrena unas aulas de examen más modernas y digitalizadas en Puente Genil

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López y el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, han visitado este lunes las aulas de la DGT en la localidad, unas instalaciones que en los últimos meses han sido objeto de una importante inversión de cara a su modernización tecnológica y digital. En el acto también ha estado presente la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Córdoba, Piedad Sánchez, que también ha tenido la ocasión de conversar con los responsables de autoescuelas locales.

Durante la rueda de prensa, el alcalde informó que la inversión realizada por el Ayuntamiento para adaptar tecnológicamente las aulas ha ascendido a unos 36.200 euros, divididos en tres lotes diferentes. “Por una parte, se ha procedido a la adquisición de equipamiento informático y electrónica de red para las comunicaciones, con unas pantallas táctiles para realizar los exámenes, con una inversión de 23.600 euros. Posteriormente, se ha trabajado para adaptar la instalación eléctrica e instalar cableado suplementario, para lo que se han destinado 8.107 euros, y por últimos, se ha procedido a la compra de mobiliario para dichas aulas, por un importe de 4.500 euros”, matizó.

Sergio Velasco recordó que “esto es muy importante para Puente Genil para seguir siendo líder en los exámenes de conducción, porque genera una actividad económica importante en nuestro municipio, donde contamos con numerosas autoescuelas, sino que también vienen otras de fuera y especialmente de la comarca, de poblaciones de Málaga y Sevilla, que nos ven como destino de examen”. “El radio de acción de estas instalaciones es de casi 100.000 habitantes, y eso permite afianzar una actividad económica, ya que además, quienes vienen son personas que conocen muy bien nuestras calles, los detalles de nuestro pueblo y eso los anima a poder volver, siendo una magnífica exposición de Puente Genil al exterior”.

Por su parte, Ana López afirmó que “estamos de enhorabuena con estas instalaciones, ya que nuestra política es acercar la administración al ciudadano, y que los habitantes de Puente Genil y comarca no se tengan que desplazar a Córdoba”. López resaltó el afán del gobierno de España por el municipalismo, y valoró el apoyo del Gobierno central para avanzar en el ámbito de la digitalización hacia un modelo más fácil y rápido que permite que en aproximadamente una hora y media el alumnado disponga en sus móviles de los resultados de sus exámenes. “Trabajamos para que no haya fraudes dentro de la realización de este tipo de exámenes y en acercar la administración a la ciudadanía, y esto también es algo positivo para que no existan los cuellos de botella que pueden darse en algunos momentos del año”.

Noticias relacionadas

El aula de Puente Genil tiene capacidad para realizar unos 180 exámenes diarios en seis convocatorias matinales, y es uno de los tres puntos de características similares repartidos por la provincia junto con los de Córdoba capital y Pozoblanco.