Los cursos de verano Música y Naturaleza de Cabra cubren sus 240 plazas y dejan casi un centenar de aspirantes en lista de espera

La elevada demanda de participantes ha vuelto a confirmar el prestigio de los cursos de verano Música y Naturaleza de Cabra, que en su vigesimonovena edición han recibido 334 solicitudes para las 240 plazas ofertadas, dejando a 94 aspirantes en lista de espera. La rapidez con la que se completan las inscripciones, agotándose algunas especialidades en apenas unas horas, consolida a esta iniciativa como una de las propuestas de formación musical estival con mayor proyección del país.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, y el director del curso de Piano y Cuerda, José Luis Arrabal, han presentado una nueva edición de este programa, organizado por la asociación Música entre Olivos con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra, la Diputación de Córdoba y otras entidades e instituciones. Los cursos volverán a desarrollarse durante todo el mes de agosto en el Cortijo de Frías, distribuidos en tres turnos de diez días dedicados a Orquesta, Música de Cámara y Piano y Cuerda.

Durante la presentación, Priego destacó que Cabra "lleva ya 29 años acogiendo uno de los cursos musicales, educativos y formativos más antiguos de España", una trayectoria que, a su juicio, ha convertido al municipio en "un auténtico referente nacional" en este ámbito. Además, subrayó la repercusión que la actividad tiene para la localidad, al atraer durante todo el mes de agosto a centenares de jóvenes y a sus familias, que conocen por primera vez el patrimonio, la gastronomía y la oferta turística egabrense.

Detalles de los cursos de verano. / J. Moreno

El regidor también agradeció la implicación del Cortijo de Frías y del equipo organizador por ofrecer al alumnado una formación musical de primer nivel en un entorno natural privilegiado, combinando la enseñanza artística con la convivencia.

Por su parte, José Luis Arrabal recordó que los cursos de verano Música y Naturaleza nacieron en 1998 por iniciativa del profesorado del Conservatorio de Música de Cabra y de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos Isaac Albéniz. Desde entonces, señaló, se han consolidado como una referencia de la formación musical estival en España.

El director del curso de Piano y Cuerda explicó que los 240 alumnos, con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, proceden de todas las provincias andaluzas, así como de comunidades como Madrid, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares, además de Ceuta y Melilla. "La expectación es enorme; el mismo día que se abre el plazo de inscripción ya comienzan a completarse las especialidades", afirmó.

Arrabal destacó igualmente el nivel del equipo docente, integrado por 31 profesores especializados —11 en Orquesta, 11 en Música de Cámara y nueve en Piano y Cuerda—, cuya experiencia artística y pedagógica constituye uno de los principales atractivos de la convocatoria.

Como broche final de cada uno de los turnos, el Teatro El Jardinito acogerá los conciertos de clausura los días 10, 20 y 30 de agosto. Las actuaciones, con entrada libre hasta completar aforo, permitirán al público conocer el trabajo desarrollado por el alumnado y contribuirán, según los organizadores, a enriquecer la programación cultural del verano en Cabra.