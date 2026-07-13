La Cueva del Yeso en Baena encara su reapertura tras más de seis años cerrada por motivos de seguridad y conservación

La Cueva del Yeso de Baena, uno de los espacios naturales más singulares de Andalucía, afronta la recta final de un largo proceso para su recuperación después de permanecer cerrada al público durante más de seis años. La previsión del Ayuntamiento de Baena es que pueda reabrir sus puertas el próximo otoño, una vez concluyan las actuaciones de mejora.

La cavidad, abierta a las visitas en 2014 tras un importante proyecto de adecuación, mantuvo una actividad turística regular hasta comienzos de 2020, cuando se decidió su cierre por el progresivo deterioro de sus infraestructuras y la necesidad de garantizar la conservación de su excepcional patrimonio natural.

Entre los principales problemas detectados figuraba el grave deterioro de la madera instalada en el interior de la cueva. Un hongo xilófago provocó la pudrición de barandillas y otros elementos estructurales, comprometiendo la seguridad de los visitantes y obligando a retirar parte de estas instalaciones bajo estrictos criterios ambientales. A ello se sumó el envejecimiento de la iluminación, el desgaste de las escaleras y la necesidad de renovar completamente el recorrido habilitado para las visitas.

A raíz de esta situación, el actual Ayuntamiento solicitó a la Consejería de Medio Ambiente la autorización para proceder al arreglo de la escalera y demás elementos, siendo entonces cuando se indicó la necesidad de realizar previamente estudios científicos que justificaran las intervenciones.

La Cueva del Yeso de Baena. / CÓRDOBA

Ante la extraordinaria riqueza ecológica del enclave —la Cueva del Yeso alberga una de las colonias de murciélagos más importantes de Andalucía, con siete especies catalogadas, además de veinte especies de artrópodos, entre ellas cinco troglobias, adaptadas exclusivamente a la vida subterránea, y organismos endémicos de enorme valor científico como el Cristarmadillidium breuili—, la Junta de Andalucía recomendó desarrollar un exhaustivo estudio científico antes de intervenir sobre el espacio.

Durante los años 2024 y 2025, un equipo coordinado por la Universidad de Córdoba analizó la biodiversidad de la cavidad, el comportamiento de las colonias de murciélagos, las zonas especialmente sensibles y el estado de conservación de las infraestructuras existentes. Estos estudios, financiados con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), han concluido recientemente y ya han sido entregados a la Junta de Andalucía.

Actuaciones ya ejecutadas con fondos del PSTD

Paralelamente, también con financiación del PSTD, se han ejecutado diversas actuaciones en el entorno de la Cueva del Yeso y en el interior de la cavidad. En el entorno, se inició la actuación mediante el acondicionamiento del terreno, llevando a cabo labores de desbroce de retamas y vegetación herbácea existentes en la zona de intervención. Posteriormente, se procedió a la ejecución del sendero mediante medios manuales, debido a la imposibilidad de acceso y operación de maquinaria pesada como consecuencia de la elevada pendiente del terreno y de las características del entorno. Asimismo, en los tramos de mayor inclinación se conformaron escalones sobre el terreno natural con el fin de mejorar la accesibilidad y prevenir posibles deslizamientos. En el interior, se ha llevado a cabo la adecuación del vestuario.

Visto bueno de la Junta y próximas actuaciones

Una vez concluidos los estudios científicos, la Junta de Andalucía ha dado ya el visto bueno para la realización de la sustitución de la escalera interior y la instalación de un nuevo sistema de iluminación. El Ayuntamiento se encuentra ahora iniciando el procedimiento de contratación de estas obras, que deberán ejecutarse a partir del mes de octubre, una vez finalice el periodo de reproducción de los murciélagos, garantizando así la mínima afección a la fauna.

La reapertura de la cueva queda, por tanto, pendiente exclusivamente de estas últimas actuaciones en las escaleras y en la iluminación, así como de la implantación de nuevos protocolos de conservación.

Ampliación del calendario de visitas

Tradicionalmente, la Cueva del Yeso abría únicamente entre noviembre y febrero, aprovechando el periodo de hibernación de los murciélagos para minimizar el impacto sobre la fauna. Sin embargo, los estudios realizados servirán ahora para valorar la posibilidad de ampliar el calendario de visitas si ello resulta compatible con la conservación de las especies.