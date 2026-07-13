El PSOE de Baena denuncia la "inacción" de la Junta en A-3125, una carretera "crucial" para la campaña de la aceituna y el acceso a Torreparedones

El grupo municipal socialista de Baena, encabezado por la alcaldesa María Jesús Serrano, junto al parlamentario andaluz, Esteban Morales, han comparecido este lunes ante los medios de comunicación para denunciar el estado de abandono en el que se encuentra la carretera autonómica A-3125, que une Baena con Cañete de las Torres, "crucial para la próxima campaña de la aceituna y el acceso al yacimiento de Torreparedones", según recuerdan los socialistas en una nota de prensa.

Ambos responsables políticos han criticado que, a pesar de los compromisos de "urgencia y emergencia" adquiridos por la delegada Territorial de la Junta de Andalucía, Carmen Granado, el pasado 17 de febrero tras los daños causados por un temporal, no se ha ejecutado ninguna actuación estructural en los casi cinco meses transcurridos, limitándose a habilitar un paso provisional para la campaña olivarera pasada.

Una vía estratégica para la agricultura y el patrimonio

La alcaldesa de Baena ha subrayado la gravedad de la situación de cara a la inminente campaña de recogida de aceituna 2026-2027. "Son muchos los agricultores que nos trasladan su preocupación. Estamos en julio y la cosecha está aquí; necesitamos una respuesta clara sobre el futuro de esta carretera", ha afirmado Serrano.

Además del impacto en el sector primario, María Jesús Serrano ha puesto el foco en el yacimiento arqueológico de Torreparedones, Bien de Interés Cultural (BIC), cuyo acceso principal depende de esta vía. "Es una infraestructura clave para el desarrollo económico y el turismo de interior. Mientras la Junta brilla por su ausencia, el Ayuntamiento está gestionando a través de fondos del Gobierno de España y la empresa pública Tragsa el arreglo del camino de acceso, pero necesitamos que la carretera autonómica y la vía pecuaria estén en condiciones óptimas", ha explicado la regidora.

La A‑3125, en una imagen de archivo / CÓRDOBA

Morales: "Desde la foto a la obra no ha habido ningún paso"

Por su parte, el parlamentario andaluz Esteban Morales ha cargado contra la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, acusándolo de abandonar a los municipios. "El 17 de febrero se vendió una foto con un compromiso de dinero y actuación urgente. Cinco meses después, de la foto a la obra no ha habido ningún paso más", ha denunciado Morales.

El diputado socialista ha vinculado esta inacción con la estructura del actual gobierno autonómico: "No nos sorprende esta actitud. Cuando el presidente de la Junta necesitó el apoyo de Vox para mantenerse en el poder, lo primero que hizo fue entregarle las competencias de Administración Local. A Moreno Bonilla no le preocupa lo que le pase a los alcaldes y alcaldesas, a pesar de que Andalucía dispone de más de 500 millones de euros destinados específicamente a reparar daños por temporales".

Acción inmediata en el Parlamento de Andalucía

Ante esta situación, Esteban Morales ha anunciado que llevará esta reivindicación directamente a la sede del Parlamento de Andalucía. El diputado ha detallado que interpelará al titular de la Consejería de Fomento y Movilidad para exigir respuestas concretas a las siguientes preguntas: ¿Qué actuaciones se han ejecutado desde el 17 de febrero en relación con el compromiso público adquirido?, ¿Qué proyecto técnico se ha elaborado y qué financiación tiene vinculada?, ¿En qué plan de inversiones se incluirá esta actuación y cuáles son las fechas previstas de inicio y fin de las obras?, ¿Se va a formalizar un convenio o acuerdo administrativo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Baena para la gestión de estas reparaciones, como se está haciendo en otras infraestructuras patrimoniales?

"Esperamos que, antes de que tengamos que debatir esto en el hemiciclo, la alcaldesa tenga ya la solución en la mesa. Pero si no es así, insistiremos hasta que se cumpla lo prometido", ha concluido Morales.