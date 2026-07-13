El corredor de Castro del Río herido en San Fermín continúa en la UCI con evolución favorable

Manuel Carretero, el corredor de Castro del Río herido durante el cuarto encierro de los Sanfermines mantiene una evolución favorable, pero continúa ingresado este lunes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital universitario de Navarra, debido a un neumotórax bilateral como consecuencia del traumatismo que sufrido en el cuarto encierro de los Sanfermines.

Carretero, de 65 años, es muy conocido tanto en Castro del Río como entre los habituales de los encierros de Pamplona, Manuel Carretero lleva décadas participando en los Sanfermines, donde es fácilmente reconocible por correr con la camiseta del Córdoba CF.

Evolución de los heridos

Cuatro de los corredores heridos en los encierros de días anteriores continúan ingresados en el Hospital Universitario de Navarra, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos, uno debido a un traumatismo que le ha provocado un neumotórax y otro por una cornada en la cara.

Además de Manuel Carretero, continúa en la UCI el segundo herido de gravedad en el encierro del viernes, F.G.L., un hombre de 63 años, vecino de Zizur Mayor, que sufrió una fractura de cadera izquierda. Su evolución también es favorable.

Por otro lado, permanece en el centro hospitalario el corredor alicantino de 30 años S.M.L. que sufrió una cornada en el rostro en el encierro del sábado, de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Y Con evolución favorable y la previsión de que este mismo lunes pueda recibir el alta, se encuentra R.D.C., de 55 años de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que sufre fracturas costales y un neumotórax