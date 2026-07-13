Los comerciantes de Lucena piden reducir «el impacto» de las obras en el centro

Antes de la finalización del presente mes de julio comenzará la obra de remodelación integral de la calle Juan Jiménez Cuenca, en el tramo comprendido desde El Agua hacia Cabrillana en Lucena. Y, aproximadamente, durante la segunda quincena de septiembre empezará la transformación urbana de la calle El Peso, precisamente, desde la intersección con calle Juan Jiménez Cuenca hacia la avenida del Parque. En consecuencia, eligiendo las previsiones más favorables, estas intervenciones coincidirán unos dos meses y medio, paralizando el tráfico en un eje principal del centro urbano, bordeando la campaña de Navidad. Desde el sector comercial han solicitado al Consistorio «minimizar el impacto» en la ejecución de unos proyectos que, en todo caso, asumen con satisfacción por la repercusión en la accesibilidad y la movilidad.

En las últimas semanas, la oposición política ha acusado reiteradamente al gobierno municipal popular de incurrir en una ausencia de planificación y de una deficiente gestión, con unas consecuencias que prevén nefastas en la actividad económica de los establecimientos de este entorno.

El concejal de Obras, Javier Pineda, confirma que ambas actuaciones, pertenecientes al Plan de Actuación Integrado, coexistirán «si todo marcha bien, en octubre y noviembre». Acerca de la estrategia técnica sostiene que los condicionantes derivados de la sustitución de las redes de saneamiento y abastecimiento obligan a iniciar sendas obras desde el cruce entre ambas vías. Además, «el mismo transcurso de la obra», puntualiza, también refuerza esta tesis, puesto que los camiones de grandes dimensiones avanzarán desde la avenida del Parque hacia el interior de la calle El Peso. En referencia a otra de las críticas de otros grupos políticos y de diferentes comerciantes y vecinos, vinculada a la escasa información transmitida desde el Ayuntamiento, el edil popular reitera que del mismo modo que otras líneas insertadas en el PAI ‘Hacia una nueva centralidad’, «se consultó» puntualmente al Consejo de Ciudad. Asimismo, el Consistorio ha convocado reuniones informativas con vecinos y empresarios afectados por estas obras, sin que concurrieran excesivos reproches, aseguran desde el gobierno local municipal. Por último, Pineda sí admite que, a partir de ahora, cualquier modificación en los cronogramas depende de «acuerdos» con las adjudicatarias, asimilando, como otra obligación inamovible, la exigencia de certificar un 20% de ejecución de la financiación europea antes de marzo del 2027.

El posicionamiento del Centro Comercial Abierto combina la «valoración positiva» sobre unas soluciones urbanas que redundarán en una innovación de «la experiencia de compra» y la reconversión de la imagen general del municipio y la demanda de una programación que disminuya «las molestias» y disponga «una comunicación constante con el tejido comercial». El presidente del CCA, Vicente Briones, asevera que «a medio y largo plazo, las ventajas serán importantes», porque estos proyectos «revalorizarán» el núcleo de la ciudad y, al mismo tiempo, elevarán «la calidad de vida». Al mismo tiempo, incide «en el impacto durante la ejecución de las obras», porque temen una bajada sustancial del tránsito peatonal, dificultades en el acceso a las diferentes propiedades y espacios y «una incertidumbre» perjudicial para las pymes.

Briones confirma que desde esta entidad han entablado «un diálogo fluido» con el Ayuntamiento y, «antes de su licitación», conocieron las premisas generales de los proyectos, trasladando por lo demás propuestas y sugerencias.

Entre las principales preocupaciones citan la pérdida de plazas de aparcamiento y califican de «prioritaria» la implantación de un parking en la avenida del Parque. Por último, subraya la relevancia de reducir los efectos durante el ciclo navideño porque podrían acarrear «consecuencias económicas importantes». Como mensaje general significa la petición de «evitar concentrar actuaciones simultáneas», si técnicamente «es viable» en estas dos calles comerciales.

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A modo de alternativa provisional, entre finales de septiembre y principio de octubre el Ayuntamiento acondicionará el recinto de las antiguas Bodegas Víbora como aparcamiento disuasorio y temporal, distribuyéndose unas 60 plazas. Un informe del área municipal de Urbanismo detallará «hasta dónde podemos retranquear la parte trasera» de la fachada, explica Francis Aguilar, presidente de EPEL. El Ayuntamiento acometerá la limpieza y el acondicionamiento de un inmueble histórico en estado ruinoso y de crónico abandono.