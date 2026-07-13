Vacaciones
Entre chapuzones y lecturas: el éxito de la 'Bibliopiscina' de Villa del Río
La iniciativa de la biblioteca municipal es una de las propuestas estrella del verano
Un buen chapuzón no sólo sirve para combatir el calor en verano; también es la ocasión idónea para sumergirse en nuevas historias. Así lo están demostrando los vecinos de Villa del Río, donde la Bibliopiscina se ha consolidado como una de las propuestas estrella de la temporada estival.
Coordinada de forma directa por la Biblioteca Municipal y respaldada por el área de Cultura del Ayuntamiento, que dirige su alcalde, Jesús Morales, esta iniciativa está registrando una gran acogida, transformando las instalaciones de la piscina municipal en un punto de encuentro donde las letras y el entretenimiento son los auténticos protagonistas.
La oferta de la Bibliopiscina va mucho más allá de la novela convencional. Los usuarios tienen a su disposición un amplio abanico que incluye cuentos infantiles, cómics, revistas de actualidad y diferentes juegos de mesa, que se han convertido en el complemento perfecto para compartir momentos de ocio educativo.
Este ecosistema cultural no solo fomenta el hábito lector sino que convierte el recinto de la piscina en un espacio de convivencia enriquecedor.
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