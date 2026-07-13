El astrofísico cordobés Rafael Luque anima a los jóvenes a pensar cómo pueden contribuir a mejorar el mundo

El astrofísico cordobés Rafael Luque, Premio Princesa de Girona Investigación Científica 2026, ha animado este lunes a los jóvenes a reflexionar sobre cómo pueden contribuir a mejorar el mundo.

Luque ha realizado estas declaraciones durante un encuentro previo a la ceremonia de entrega de los galardones, que se celebrará este martes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en un acto presidido por los Reyes de España y que contará también con la presencia de la Princesa de Asturias y de Girona y de la Infanta Sofía.

Este cordobés, natural de Priego de Córdoba, recibirá el premio junto a otros cinco jóvenes distinguidos en las diferentes categorías de esta edición: la cineasta Gemma Blasco, el emprendedor social Hatim Azahri, la empresaria Patricia Aymà, la emprendedora Mercedes Bidart y el investigador mexicano José Eduardo Méndez.

Horas antes de la ceremonia, los seis galardonados han compartido sus experiencias y han trasladado un mensaje común a los jóvenes: que persigan sus sueños sin desesperar y que confíen en su capacidad para construir un futuro mejor.

El investigador prieguense Rafael Luque (segundo por la izqueirda), Premio Princesa de Girona de Investigación 2026. / Europa Press

Rafael Luque: “Nunca hemos estado mejor que ahora”

En este sentido, Rafael Luque ha destacado que la astronomía ofrece una “perspectiva de especie” desde la que, pese a las dificultades actuales, puede afirmarse que “nunca hemos estado mejor que ahora”. A partir de esa reflexión, ha pedido a los jóvenes que se planteen de qué manera pueden aportar soluciones y contribuir al progreso de la sociedad.

El investigador cordobés acumula miles de horas de observación del cielo desde que, con apenas doce años, comenzó a practicar esta afición en su localidad natal. “Iba buscando los cielos más negros posibles de Andalucía”, ha recordado Luque, quien posteriormente desarrolló también una fuerte vocación por las matemáticas y la física.

Tras completar parte de su formación y de su trayectoria investigadora en el extranjero, el astrofísico, que ha participado en la identificación de decenas de planetas situados fuera del sistema solar, siempre tuvo claro que quería regresar a España. “Quería convertir España en un referente en el campo de los exoplanetas. Tenemos un potencial muy alto”, ha afirmado.

Rafael Luque y Juan Ramón Valdivia en el Ayuntamiento de Priego. / R. COBO

Los consejos del resto de premiados

Junto a Luque, los demás premiados han reivindicado el valor de la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, el compromiso social y el arte como herramientas de transformación.

El emprendedor Hatim Azahri, Premio Social por su trabajo al frente de la asociación juvenil Units pel Poble-sec, ha defendido que las historias de los galardonados pueden servir para “crear otra sociedad” y demostrar que “el cambio es posible”.

Por su parte, el astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado, Premio Internacional Investigación, ha insistido en la necesidad de acompañar el talento joven y ha asegurado que existe la posibilidad de construir “un futuro mejor”.

La empresaria Patricia Aymà, Premio CreaEmpresa, ha recomendado a los jóvenes que sigan su “curiosidad más genuina”, mientras que Mercedes Bidart, Premio Internacional CreaEmpresa, les ha instado a encontrar fortaleza en aspectos esenciales como la familia, los compañeros y la naturaleza.

La directora y guionista Gemma Blasco, reconocida en la categoría de Arte, ha subrayado la capacidad de la creación artística para formular preguntas incómodas y ha reivindicado la importancia de dedicarse a aquello que verdaderamente apasiona.

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Los seis premiados han coincidido en destacar el privilegio y la responsabilidad que representa el reconocimiento, así como la oportunidad de inspirar a otros jóvenes a través de sus respectivas trayectorias. Mientras que el director de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha señalado que los galardonados de este año representan “la punta del iceberg” del trabajo desarrollado por la entidad, que apoya anualmente a decenas de miles de jóvenes mediante diferentes programas e iniciativas.