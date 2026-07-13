El alcalde de Rute apunta a que el incendio pudo ser intencionado y cifra en hasta 25 hectáreas la zona quemada

El alcalde de Rute, David Ruiz Cobos, ha señalado este lunes a Diario CÓRDOBA que el fuego pudo ser intencionado, aunque ha recalcado que la investigación sobre las causas se encuentra en manos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

A la espera de la estimación oficial del Plan Infoca, el regidor ha indicado que la superficie afectada podría situarse entre las 20 y las 25 hectáreas.

Aún queda mucho verano, por lo que el alcalde ha pedido a los vecinos que extremen la prudencia en sus paseos por la sierra, también ha agradecido a los agricultores su disposición el día del incendio, al ofrecerse a colaborar con las cubas de sus tractores.

El alcalde también ha señalado, a raíz del incendio, que como medidas preventivas para reducir la masa vegetal seca en el pinar de Rute deberían introducirse rebaños de ovejas, al ser monte público y contar el Ayuntamiento con las solicitudes de varios ganaderos para que su ganado paste en la sierra.

En la zona afectada, permanecían este lunes tres retenes del Infoca de manera preventiva. El incendio comenzó el sábado en torno a las 14.35 horas en el paraje conocido como Pinar de Rute, en plena sierra. En apenas media hora se desplegó un amplio dispositivo para impedir que las llamas se propagaran por uno de los principales espacios naturales del municipio.

Un amplio dispositivo terrestre y aéreo

En un primer momento, el Infoca movilizó a cerca de 50 efectivos, una cifra que posteriormente aumentó hasta unos 70 especialistas. En las labores de extinción participaron también varios aviones y helicópteros, que combatieron el fuego desde el aire.

Al dispositivo se sumaron efectivos de los bomberos, la Policía Local de Rute, la Guardia Civil y otros servicios de emergencia.

El incendio provocó heridas leves a un bombero forestal, que acudió por sus propios medios al Hospital Infanta Margarita de Cabra para recibir atención sanitaria.

Además, fue necesario cortar temporalmente la carretera local que conecta Rute con la aldea de Las Lagunillas. La vía ya ha recuperado la normalidad, según fuentes municipales.

“La Sierra de Rute tardará tiempo en recuperarse”

El alcalde de Rute ha lamentado los daños sufridos por uno de los principales patrimonios naturales del municipio. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Ruiz Cobos ha señalado que “un incendio ha puesto en serio peligro nuestro mayor patrimonio natural, la Sierra de Rute, un entorno que forma parte de nuestra identidad y que, lamentablemente, tardará tiempo en recuperarse de las heridas”.

El regidor también ha destacado que “la rápida y eficaz intervención de los efectivos del Plan Infoca, la Diputación de Córdoba, la Policía Local de Rute, la Guardia Civil y del resto de servicios de emergencia ha evitado que las consecuencias fueran mucho mayores”.

Ruiz Cobos ha agradecido igualmente la colaboración de los agricultores de la zona, que desde el primer momento se ofrecieron para apoyar las tareas de extinción con sus propios vehículos y camiones en caso de que fuera necesario.

Durante el operativo, el alcalde mantuvo contacto permanente con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, para conocer la evolución del incendio.

La investigación del Seprona deberá determinar ahora el origen exacto del fuego y aclarar si existió una acción intencionada.