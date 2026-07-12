El secreto oculto de una pequeña pedanía de Córdoba: un refugio de la Guerra Civil Española que aún sigue en pie

En la pedanía de Albendín, un pequeño núcleo rural dependiente de Baena, se esconde uno de los restos históricos más singulares y desconocidos de la provincia: las conocidas como Chozas de Albendín, un conjunto de fortificaciones que aún hoy evocan el paso de la Guerra Civil española.

A finales de 1936, en plena campaña de la aceituna, las tropas sublevadas avanzaron por la Subbética cordobesa en una ofensiva clave para el control del territorio. El 15 de diciembre de ese mismo año, Albendín fue tomada, y el frente quedó fijado en las inmediaciones de la aldea, convirtiéndola en un punto estratégico entre los bandos enfrentados.

La proximidad con la provincia de Jaén, aún bajo control republicano, generaba un constante temor a contraataques. Esto llevó al ejército rebelde a fortificar la zona mediante la construcción de casamatas y nidos de ametralladoras, diseñados para resistir posibles ofensivas.

Lo que queda de las Chozas de Albendín

Las estructuras, conocidas popularmente como chozas por los vecinos, fueron levantadas en los últimos compases del conflicto. El conjunto estaba formado por una casamata principal y tres nidos de ametralladoras, probablemente conectados entre sí mediante túneles subterráneos hoy desaparecidos.

Vista dle casco urbano de Baena. / Juan Carlos Roldán

Su diseño responde a una estrategia de defensa en profundidad, similar a otras fortificaciones de la época, aunque el paso del tiempo ha borrado gran parte de las trincheras que articulaban este sistema defensivo.

En la actualidad, solo se conservan dos de estas construcciones junto a la carretera A-305. De las otras dos apenas quedan restos: fragmentos de hormigón y una cúpula aislada que emerge del terreno como testimonio silencioso de un pasado convulso.

Un patrimonio desconocido

Las Chozas no solo representan un vestigio arquitectónico, sino también un fragmento de memoria histórica que ayuda a comprender la realidad de una guerra que marcó profundamente el territorio y sus habitantes.

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Hoy, las Chozas de Albendín siguen en pie, discretas pero resistentes, recordando que incluso en los lugares más pequeños se esconden historias capaces de explicar capítulos enteros de la historia de España.