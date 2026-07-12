Tradición
El Santico de Montilla recorre en procesión el popular Barrio de Tenerías
La pequeña imagen del patrón de la localidad se venera durante todo el año en una ermita levantada en 1821 por Alonso Delgado
La imagen de El Santico ha recorrido este domingo las calles de Montilla acompañada por decenas de fieles, la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Montemayor y las coplas populares dedicadas a San Francisco Solano, en una jornada que devolvió al Barrio de Las Tenerías el protagonismo de una de las tradiciones religiosas más arraigadas.
Patrón y custodio, montillano universal
San Francisco Solano es patrono de su ciudad natal, pero también de capitales tan relevantes como Lima, Potosí, Cartagena de Indias, Santiago de Chile o La Habana. Conocido como el Evangelizador de las Américas, custodio de los toreros y montillano universal, su figura mantiene un estrecho vínculo con los vecinos de Las Tenerías, que cada día dirigen su mirada y sus oraciones hacia la pequeña ermita situada al final de la calle Córdoba.
Y es que fue en este barrio, que conserva algunos de los rasgos más reconocibles de la Montilla tradicional, donde Francisco Solano dio sus primeras muestras de caridad y santidad. La devoción que despertó llevó a los montillanos a levantar una pequeña ermita en el lugar donde la tradición situaba aquellas muestras de su don divino. El edificio actual fue construido en 1821 por Alonso Delgado gracias a las aportaciones del gremio de curtidores y zapateros y, desde entonces, permanece como un faro espiritual para el Barrio de Tenerías.
- El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario
- El Infoca logra estabilizar el grave incendio de Rute que ha obligado a cortar una carretera y ha provocado, al menos, un herido leve
- Muere a los 76 años Ángela de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Osuna y propietaria del castillo de Espejo
- Bujalance acompaña al joven Antonio Tello en su primera misa tras ser ordenado sacerdote
- Nuevo incendio forestal en el norte de Córdoba: el Infoca actúa ahora en Peñarroya-Pueblonuevo
- El pueblo de Córdoba que da nombre a toda una comarca (pese tener poco más de 1.600 habitantes)
- Un corredor de la localidad cordobesa de Castro del Río, entre los seis heridos trasladados al hospital tras el cuarto encierro de San Fermín
- Javier Marañón, el cordobés encarcelado en Guinea por fin recibe medicamentos y la visita de su pareja: 'Está mejor de salud física, pero no mental