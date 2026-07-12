Sucesos
El incendio de Rute está controlado pero aún no extinguido mientras siguen trabajando los equipos de emergencias
La rápida actuación del Infoca y los bomberos evitó "consecuencias mucho mayores"
La rapidez en la reacción fue clave durante la jornada del sábado para impedir que el incendio forestal declarado en Rute se propagara y provocara una tragedia. El fuego se inició en torno a las 14.35 horas en un paraje conocido como Pinar de Rute, en plena sierra, y en apenas media hora ya se había desplegado una gran cantidad de medios.
En un primer momento fueron casi 50 los efectivos enviados por el Infoca, que aumentaron a 70 especialistas poco tiempo después. Además se enviaron varios medios aéreos, tanto aviones como helicópteros, para combatir el fuego desde el aire. A esos equipos se sumaron bomberos, Policía Local o Guardia Civil.
El fuego provocó heridas leves a un bombero forestal que acudió por su propio pie hasta el Hospital de Cabra. Además, fue necesario cortar una carretera local que conecta Rute con la aldea de Lagunillas, que ya está operativa de nuevo según fuentes municipales.
Valoración del alcalde
El alcalde de la localidad, David Ruiz, ha realizado una valoración del incendio, a la espera de que el Infoca termine de extinguirlo e informe sobre la superficie afectada. En sus redes sociales, el regidor ha manifestado que "un incendio ha puesto en serio peligro nuestro mayor patrimonio natural, la Sierra de Rute, un entorno que forma parte de nuestra identidad y que, lamentablemente, tardará tiempo en recuperarse de las heridas".
Ruiz ha destacado que "la rápida y eficaz intervención de los efectivos del Plan Infoca, Diputación de Córdoba, Policía Local de Rute, Guardia Civil y del resto de servicios de emergencia ha evitado que las consecuencias fueran mucho mayores".
El alcalde ha asegurado que desde el primer momento hubo agricultores locales que se prestaron a ayudar en las tareas contra el incendio aportando sus propios vehículos y camiones si fuera necesario. También estuvo en contacto permanente con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
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