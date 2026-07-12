Otro incendio cerca de una gasolinera en Palma del Río moviliza a los bomberos: es el segundo en tres días

Si el viernes la localidad se despertaba sobresaltada por un incendio muy próximo a la gasolinera Repsol de la avenida De la Paz de Palma del Río, este domingo se volvió a producir un incendio en ese mismo lugar en torno a las 15.00 horas.

Bomberos del parque de la ciudad pertenecientes al Consorcio Provincial tuvieron que actuar para sofocar las llamas ante la incredulidad de los testigos.

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En la primera valoración del siniestro, aún se desconocen las causas de este nuevo fuego, pero todo apunta a que podría haberse producido tras reavivarse la zona calcinada, puesto que los fallos eléctricos que provocaron el incendio el pasado viernes ya fueron reparados por los técnicos de Endesa.

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Los bomberos sofocaron rápidamente las llamas sin tener que lamentar daños personales. El fuego volvió a alcanzar parte de las tejas y vegetación de la casa trasera de la gasolinera. A lo largo de la tarde se están produciendo trabajos para intentar averiguar las causas de este nuevo incendio.