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Otro incendio cerca de una gasolinera en Palma del Río moviliza a los bomberos: es el segundo en tres días

Los efectivos del Consorcio Provincial sofocaron las llamas en la misma zona donde se produjo un incendio el pasado viernes, sin lamentar daños personales

Nuevo incendio en una gasolinera de Palma del Río

Nuevo incendio en una gasolinera de Palma del Río

José Muñoz

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José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

Si el viernes la localidad se despertaba sobresaltada por un incendio muy próximo a la gasolinera Repsol de la avenida De la Paz de Palma del Río, este domingo se volvió a producir un incendio en ese mismo lugar en torno a las 15.00 horas.

Bomberos del parque de la ciudad pertenecientes al Consorcio Provincial tuvieron que actuar para sofocar las llamas ante la incredulidad de los testigos.

En la misma zona

En la primera valoración del siniestro, aún se desconocen las causas de este nuevo fuego, pero todo apunta a que podría haberse producido tras reavivarse la zona calcinada, puesto que los fallos eléctricos que provocaron el incendio el pasado viernes ya fueron reparados por los técnicos de Endesa.

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Los bomberos sofocaron rápidamente las llamas sin tener que lamentar daños personales. El fuego volvió a alcanzar parte de las tejas y vegetación de la casa trasera de la gasolinera. A lo largo de la tarde se están produciendo trabajos para intentar averiguar las causas de este nuevo incendio.

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