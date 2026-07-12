La Carloteña triplica su facturación hasta los 100 millones y se coloca entre las marcas más conocidas del país

La cantidad de información que ofrecen las etiquetas de los embutidos envasados, así como otros productos alimentarios, puede resultar abrumadora para el consumidor. Además de la fecha de caducidad, se detallan los aspectos nutricionales, el fabricante, la presencia de alérgenos y, desde hace algunos años, el porcentaje de carne que contiene el producto. No es lo mismo un loncheado con un 70% del ingrediente principal que otro con un 99%. El resto puede ser casi cualquier cosa: grasas, azúcares, gelatina, alcoholes, aditivos y hasta agua.

Una marca cordobesa, La Carloteña, fue pionera en destacar en su etiquetado el porcentaje de carne de sus embutidos, antes de que todos los demás fabricantes hicieran lo mismo. Sus productos alcanzan hasta un 99% de carne y eso lo reconocen los consumidores. Sin grandes campañas de publicidad, sólo con el «boca a boca», La Carloteña se ha posicionado en la actualidad como una de las marcas de gran consumo más reconocidas en todo el país.

Trabajadores en el interior de la planta de La Carloteña. / Víctor Castro

El estudio Brand Footprint 2026, elaborado por Worldpanel by Numerator y publicado el mes pasado, coloca a La Carloteña entre las 50 compañías que más veces aparecen en la cesta de la compra. Ahí están Coca Cola, Danone o las también cordobesas Pastas Gallo o Carbonell. En el puesto 48 aparece La Carloteña, justo por detrás de La Casera, marca que se anuncia como patrocinador en el Mundial de Fútbol. Es la primera vez que esta empresa cordobesa entra en la lista, gracias a un espectacular crecimiento. Hoy ya se ven sus loncheados en supermercados de todo el país. En tres años, su facturación se ha triplicado hasta alcanzar los 100 millones de euros en ventas en este ejercicio. ¿Cómo lo han conseguido?

Una cuota de mercado única

Joaquín Pecci, CEO de esta empresa cordobesa, asegura que «nosotros ya hablábamos de altos porcentajes cárnicos antes de que esto fuera una tendencia y un must en el mercado de la charcutería. Nuestros productos siempre han tenido los mayores porcentajes cárnicos del mercado porque nuestra máxima ha sido siempre ofrecer la mayor calidad. Decidimos comunicarlo en nuestros packagings de forma destacada, porque sabíamos desde hace mucho el valor que esto representa para los consumidores». La calidad del producto le ha permitido a La Carloteña ganar una cuota de mercado única: un 60% en los fiambres de pollo que se venden en todo el país.

La especialización es otra de las claves de La Carloteña. Casi todo lo que sale de la fábrica de La Carlota son fiambres de pollo. «Es una categoría que nosotros lideramos y que prácticamente hemos creado. Además es una de las categorías en alimentación donde los productos más vendidos son los de más calidad», sostiene Pecci. Si las grandes empresas de charcutería ofrecen una amplia variedad de productos, La Carloteña se ha centrado en uno solo. Pecci explica que "hoy en día o tienes un tamaño o estás especializado y nosotros tenemos una estrategia muy clara".

A ello se dedican los más de 400 trabajadores que operan en una gigantesca fábrica de casi 17.000 metros cuadrados (sobre una parcela de 60.000 metros) dotada con las últimas tecnologías. «Es una planta del siglo XXII», aseguran sus responsables. Tras una inversión de 40 millones de euros en los últimos tres años, La Carloteña puede procesar entre 40.000 y 50.000 kilos de producto al día, con la seguridad alimentaria como prioridad. La temperatura se controla en todas las áreas y aunque en el exterior haya 40 grados en verano, la fábrica permanece casi helada. Las distintas áreas están a 10-12 grados para mantener la cadena de frío, salvo en el punto más crítico. En la sala de loncheado y envasado, con presión positiva para que no entre aire contaminado de fuera, la temperatura baja a 5 grados. Nadie que no tenga autorización entra en esa habitación.

A la cabeza en tecnología

La tecnología permite un control exhaustivo de los envases, en los que no se cuela ni el más pequeño trozo de hueso. Antes de empaquetar los loncheados, una máquina de rayos X revisa cada sobre y si detecta el más mínimo defecto, los rechaza. De cada 20.000 sobres, menos de 50 se descartan. También se controla el peso y, para beneficio de los consumidores, una parte de los sobres tienen más de los 100 gramos declarados en la etiqueta. Si tienen menos, también se apartan y no se comercializan; se donan a colectivos.

Una sala de procesado en la planta de La Carlota. / Víctor Castro

La Carloteña controla todo el proceso desde que entra la materia prima -los canales de pollo- en la fábrica hasta que salen en forma de fiambre hacia el mercado. Nada se subcontrata. Aviserrano, otra gran empresa del sector cárnico que abrirá su nueva fábrica en La Carlota en breve, no es su competencia, sino todo lo contrario. «Tenemos una alianza con ellos que asegura la producción», afirma el CEO de La Carloteña, ya que son sus proveedores de carne. Y para dar salida a los productos también tienen alianzas con grandes empresas de distribución, que pasean el nombre de La Carlota por todo el país. Pecci sonríe orgulloso cuando revela que «nos pasa muchas veces cuando vamos a ferias o supermercados, cuando nos preguntan si somos de La Carlota. Estamos absolutamente encantados porque somos una marca española y una marca cercana».

La Carloteña piensa seguir creciendo en su misma línea de negocio, siguiendo una estrategia diseñada años atrás. Tras la inversión de 40 millones de euros en los últimos tres años, en septiembre pondrán en funcionamiento un nuevo módulo de producción y de asado totalmente automatizado, así como una nueva línea automática de loncheado. Pecci lo explica con una metáfora: «Hoy en día, una empresa de alimentación es como montar en bicicleta; si te paras, te caes».