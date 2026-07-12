Economía y Empresas
La Carloteña, una empresa familiar, profesionalizada y con talento cordobés
La empresa se creó allá por el año 1997 y se apresta a cumplir tres décadas de trabajo
La familia Pecci Guzmán montó la empresa de embutidos La Carloteña allá por el año 1997 y se apresta a cumplir tres décadas de trabajo. Primero contaban con una fábrica dentro del propio núcleo en el municipio cordobés, hasta que fue necesario ampliar las instalaciones con una nave en un polígono industrial a las afueras, donde han seguido creciendo manteniendo su esencia.
Se trata de una empresa familiar «de primera generación», como la define su CEO y fundador, Joaquín Pecci Guzmán, quien recuerda que La Carloteña de Asados empezó «de una forma muy sencilla aquí en La Carlota y afortunadamente ha sido un camino continuo de crecimiento y mejora».
La profesionalización de la compañía
Un aspecto que destaca el directivo es la completa profesionalización de la empresa, ya que ningún miembro de la familia que dio origen a la marca, salvo él mismo como fundador, trabaja en la compañía. Todos sus altos cargos son «ajenos a la familia y con el trabajo a lo largo de los años los hemos ido reclutando y atrayéndolos al proyecto», afirma Pecci. Además, todos tienen alguna vinculación con Córdoba, «bien porque se han formado con nosotros o porque trabajaron antes en otra empresa fuera».
Joaquín Pecci Guzmán considera que «una empresa no es grande o pequeña dependiendo del tamaño. Creo que lo más importante en una empresa es tener una estrategia clara y nosotros somos una compañía que a pesar de nuestro tamaño competimos con gente mucho más grande que nosotros, mirándolos a los ojos. Para esto tenemos que tener buenos profesionales, es decir, que estén bien preparados. Tenemos que estar a la altura de cualquiera».
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