El pueblo de Córdoba que da nombre a toda una comarca (pese tener poco más de 1.600 habitantes)

Hay pueblos que pesan mucho más de lo que su tamaño sugiere. Pedroche es uno de ellos. Situado en el corazón de la comarca más septentrional de la provincia de Córdoba, este municipio de apenas 1.600 vecinos lleva sobre sus espaldas un nombre que bautizó a una de las comarcas más extensas y ricas de Andalucía: Los Pedroches.

Una responsabilidad histórica que este pueblo de calles empinadas, granito y encinas lleva con la naturalidad de quien sabe de dónde viene.

El nombre que lo explica todo

Para entender Pedroche hay que empezar por su nombre. El término deriva del vocablo latino petrosus, que significa pedregoso, en alusión directa a la abundancia de piedras y granito en su suelo. De esa raíz nació Pedroche y, por extensión, el nombre de toda la comarca: "la tierra del Pedroche".

No es un detalle menor. Durante los siglos XIII al XV, este municipio ejerció como capital de las llamadas Siete Villas de Los Pedroches, una comunidad de poblaciones que englobaba a Pedroche, Torremilano (hoy Dos Torres), Torrecampo, Pozoblanco, Añora, Alcaracejos y Villanueva de Córdoba.

Estas siete villas conformaban un estado rural propio que administraba terrenos comunales y se reunía cada 8 de septiembre en el Santuario de la Virgen de Piedrasantas de Pedroche, hasta su disolución en 1837. La comarca actual de Los Pedroches, que abarca 3.612 kilómetros cuadrados e integra hoy 17 municipios, lleva su nombre en herencia directa de este pequeño pueblo encumbrado en un cerro.

Un pueblo fundado sobre un cerro para defenderse

Pedroche se asienta a 621 metros de altitud sobre una loma dominante, una elección que no fue casual: sus fundadores buscaban en la altura una ventaja defensiva. El resultado es un pueblo de trazado medieval, con calles estrechas y empinadas que se adaptan al terreno y cuyas edificaciones mezclan con elegancia el granito grisáceo y la cal blanca, una combinación característica de toda la comarca.

Su término municipal de 121,7 km2 ocupa una posición casi central dentro del valle de Los Pedroches, limitando al norte con Torrecampo, al sur con Pozoblanco, al este con Villanueva de Córdoba y al oeste con Dos Torres. El paisaje que lo rodea está conformado por cerros ondulados cubiertos de pastos dorados y salpicados de centenarias encinas.

Historia milenaria: de los romanos a los Reyes Católicos

Los orígenes de Pedroche se pierden en la antigüedad. El historiador romano Plinio el Viejo ya habló de una comarca llamada Oxintiade, con capital en Oxintigis, que muchos identifican con el actual término de Pedroche. Bajo dominación árabe, la villa recibía el nombre de Bitraws (o Betrus Hisn, "castillo de piedra") y era la población más importante de la cora de Fash al Ballut (el Valle de las Bellotas), residencia de jueces y gobernadores.

En 1155, Alfonso VII la conquistó para los cristianos, aunque la villa no quedó definitivamente en manos castellanas hasta que Fernando III el Santo la donó a Córdoba en 1243, tras la conquista de la capital. Durante la Baja Edad Media fue el germen de las Siete Villas y en el siglo XV se convirtió en una plaza muy codiciada por la nobleza cordobesa dividida entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Hartos de las disputas, los propios vecinos de Pedroche demolieron su castillo árabe en 1478.

Cerdos ibéricos durante la montanera en la dehesa de Los Pedroches. / CÓRDOBA

El siglo XVI fue su época de mayor esplendor. En el censo de 1511, Pedroche contaba con 1.900 vecinos, siendo la población más numerosa después de Fuente Obejuna dentro del término del Concejo de Córdoba. Fue también entonces cuando destacó por su industria textil, llegando a contar con más de 300 telares que fabricaban paños, bayetas, colchas y lienzos. Figuras como el Gran Capitán o los propios Reyes Católicos dejaron su huella aquí: el primero patrocinó el convento de Nuestra Señora del Socorro; los segundos costearon parte de la Iglesia del Salvador.

Un pueblo pequeño con un nombre enorme

Pedroche no es la capital comarcal, pero sí es el alma histórica de Los Pedroches. Con poco más de 1.600 habitantes, lleva siglos siendo mucho más que un punto en el mapa del norte cordobés.

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Es el origen de un nombre, de una identidad comarcal y de una forma de entender el territorio que aún hoy une a 17 municipios bajo un mismo sello. Visitar Pedroche es, en cierta medida, visitar el principio de todo.