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Obejo celebra el milagro de la 'degollá' en honor a San Benito

Los danzantes de Obejo rinden homenaje a su patrón con un milenario ritual de espadas y rituales frente a la ermita

Obejo burla a la muerte con la "degollá"

Obejo burla a la muerte con la "degollá"

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Obejo burla a la muerte con la "degollá" / CASAVI

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Rafael Castro

Rafael Castro

La localidad cordobesa de obejo ha celebrado este mediodía el milagro de la degollá que burla a la muerte en el mes de julio. El sol de este mes, que ha dado una tregua durante la jornada de este sábado al soporífero calor de los últimos días, ha caído como plomo sobre la cal de las casas.

La procesión del patrón, San Benito, ha avanzado lenta mientras los danzantes de las espadas han hecho su tradicional ritual delante del paso seguido por cientos de vecinos y visitantes. Pero el momento culmen ha llegado cuando la procesión se ha detenido en la zona baja de la ermita para llevar a cabo el momento de la degollar, en la que los danzantes cruzan sus espadas para rodear al "maestro", Antonio Ruiz.

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