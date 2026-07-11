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Incendio en el Pinar de Rute

Un fuego inusitadamente rápido en Rute: el suelo quedó carbonizado y las copas de los pinos, intactas

La pista forestal en la que se declaró el siniestro, muy empinada, amenazaba con una rápida propagación de las llamas, evitada por la ágil intervención del Infoca, los bomberos de Rute y Montilla, así como Guardia Civil y Policía Local. Adebo no tuvo que evacuar a sus ejemplares

Las brigadas del Infoca, en el incendio de Rute

Las brigadas del Infoca, en el incendio de Rute

Córdoba

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Manuel Padilla

Rute

La zona en la que este sábado se declaró el incendio forestal en Rute era un terreno especialmente peligroso, ya que "es muy empinado y ese desnivel favorece la rápida propagación de las llamas", informaron algunos de los trabajadores del Infoca sobre el terreno.

Controlado en sólo tres horas

Los equipos del Infoca llegaron a la zona con suma rapidez, algo que agradeció especialmente el alcalde de Rute, David Ruiz, que hizo mención a la ágil respuesta de Presidencia de la Junta de Andalucía, en la que Antonio Sanz se mantuvo en contacto permanente con el primer edil ruteño, siendo "clave" para que el fuego se controlara en tan poco tiempo, según Ruiz. En apenas tres horas desde la localización del fuego, éste fue controlado por los efectivos del Infoca desplazados a la zona.

El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute

El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute

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El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute / Manuel Padilla

"El pulmón de la Subbética"

Además del Infoca, también acudieron al siniestro los bomberos de Rute y de Montilla, así como una media docena de vehículos de la Guardia Civil y la Policía Local. Ruiz estuvo acompañado y tuvo la colaboración de sus concejales. Rafael García, teniente de alcalde remarcó que "esta Sierra y su pinar no es sólo el pulmón de Rute, sino el pulmón de la Subbética. Estamos hablando del monte público y pinar de pino carrasco más grande del Parque Natural de las Sierras Subbéticas".

García indicó que "la suerte es que el fuego ha ido rápido por la hierba seca y ha pasado por debajo de las copas de los pinos". Se daba la curiosa imagen de que el suelo del pinar se encontraba carbonizado pero las copas de los árboles se mantenían intactas, con su color verde natural.

El Infoca combate un incendio forestal en Rute

El Infoca combate un incendio forestal en Rute

Manuel Padilla

No hubo peligro para la población

Otra ayuda con la que contó el Infoca fue la ausencia prácticamente total de aire así como la temperatura, unos 29 grados, por lo que las llamas no alcanzaron las copas de los pinos, ya que en ese caso, lógicamente, el incendio hubiera cogido una fuerza difícil de detener para los bomberos.

El casco urbano no corrió en ningún momento, ya que las llamas más cercanas al mismo se encontraban a dos kilómetros. Según pudo saber este periódico, tan sólo se desalojó momentáneamente a una persona que vive en una casa en el Pinar de Rute. Pero pocas horas después de ser desalojada pudo volver a su vivienda.

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Adebo, a salvo

Por su parte, Adebo (Asociación para la Defensa del Borrico) logró mantenerse intacta, a pesar de que el incendio se originó a escasos metros de una de sus dos protectoras. Pascual Rovira confirmó a este periódico que en la reserva en la que se originó el fuego tenía cinco sementales, que se encontraban a unos 100 metros. Sin embargo, el fuego se desplazó ladera arriba, dejando intacta la instalación. Asimismo, tanto Rovira como el propio Ayuntamiento de Rute hicieron hincapie en que, tras el tren de borrascas de inicios de año, en torno a un millar de pinos fueron derribados, por lo que solicitan que se acometan trabajos de retirada de material combustible, mientras que Rovira reiteró la necesidad de "más protección para el pinar".

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