San Nicolás María Alberca de Torres volverá a bendecir las calles de Aguilar de la Frontera

Hay fechas que no se miden en las hojas del almanaque, sino en los pliegues de la memoria colectiva de un pueblo. Aguilar de la Frontera se dispone a habitar, de nuevo, uno de esos días donde la devoción se hace carne y la historia local se escribe con renglones de santidad y fe. San Nicolás María Alberca, aquel niño de la Campiña que alcanzó los altares tras el martirio en Damasco en 1860 —y cuya santidad refrendó el papa Francisco en aquel octubre de 2020—, volverá a pisar el suelo que lo vio nacer.

Desde el miércoles 8 de julio, se ha celebrado su solemne triduo en la parroquia de Santa María del Soterraño en cuya pila bautismal fue bautizado San Nicolás María Alberca y subía la cuesta con su madre para visitar a Jesús Nazareno los viernes como manda la costumbre de la localidad. Estos cultos, que ahora viven su broche de oro, no hacen sino ratificar que la vida de entrega y humildad de este aguilarense sigue siendo un faro encendido para la comunidad cristiana. San Nicolás estrena Hermandad, madurada tras décadas de mimo y constancia por parte de la antigua asociación que mantuvo viva su llama, su nombre, obra y vida en el constante recuerdo donde el 4 de julio de 2025 el obispo firmó el decreto de elección de la hermandad, se recibieron los estatutos el día 9 de noviembre de 2025 y el 20 de noviembre se hicieron elecciones, como nueva hermandad de Gloria, donde se nombró José Antonio Gallego Gordillo como hermano mayor.

La tarde del sábado, comenzará a vestirse de fiesta y recogimiento tras la Solemne Función Principal en la parroquia de Santa María del Soterraño. Será entonces cuando la imagen del santo cruce el umbral del templo para encontrarse con los suyos. No es una procesión cualquiera; es el regreso de un hijo ilustre a los brazos de Aguilar, que abre de par en par las puertas de su corazón herido de nostalgia y fe. Este año, con estreno de altar de culto al completo, equipo de acólitos, nuevo paso a costal y una joven y amplia cuadrilla de costaleros. Como detalle, por primera vez, en el equipo de capataces van a llevar dos chicas de contraguía. La hermandad abre sus puertas a posibles costaleras, para crear la primera cuadrilla mixta, a costal, de Aguilar de la Frontera. El paso ha sido comprado a la Hermandad Bondad y Amor de Sevilla para 25 costaleros.

Un completo itinerario

Además, el compás de la tarde lo marcará, por primera vez, el acompañamiento musical de la Centuria Romana de Jesús Nazareno, sumando solemnidad y raigambre al caminar del mártir. Cabe recordar que San Nicolás subía la cuesta de Jesús con su madre para visitar a Jesús Nazareno los viernes, como manda la costumbre de la localidad y que ingresó en el noviciado de los hermanos de Jesús Nazareno, fundados en la capital cordobesa por el Beato Cristóbal de Santa Catalina.

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El itinerario será un mapa de emociones compartidas. La Cuesta de Jesús, la Placilla Vieja, Arrabal o el Llano de las Coronadas verán pasar un cortejo que este año camina con paso firme y renovado. El recorrido continúa por las calles Gómez Ocaña, la vía que lleva su propio nombre, la iglesia de la Candelaria, la calle los Moros hasta volver por la calle Manuel López Zurera, Virgen del Soterraño y Cuesta de Jesús, donde acompañará el cortejo 10 cirios rojos, recordatorio de los Mártires de Damasco. Será la primera vez que salga a costal en un paso propio desde su propia parroquia.