Priego de Córdoba estrena una puerta de entrada al turismo más moderna, accesible y digital: así es la nueva oficina turística

Con el objetivo de ofrecer un servicio de mayor calidad tanto a los visitantes como al personal encargado de la atención turística, este viernes se ha inaugurado de manera oficial la nueva Oficina de Información Turística de Priego de Córdoba.

En el turno de intervenciones, el alcalde prieguense y concejal de Turismo, Juan Ramón Valdivia, señalaba que la inauguración de estas nuevas dependencias “marca un antes y un después”, ya que como ponía de manfiesto, “esto no es una oficina de turismo al uso, no se pretende que sea un espacio en el que se atienda a los turistas, no se pretende que sea un lugar donde se trabajen solamente empleados públicos, no se pretende que sea un lugar solamente de información, sino que pretendemos que sea un lugar de generación de actividad y, en definitiva, de generación de riqueza”.

De ahí que Valdivia añadiera: “Con esta apertura hoy damos un paso más, un paso muy grande hacia convertir al turismo en una verdadera industria en nuestra ciudad”. Y apuntaba que, según un estudio al que han tenido acceso en los últimos meses, “pese a que en nuestra oficina de turismo atendimos en torno a 30.000 personas, podían valorarse en torno a 90.000, es decir, tres veces más las personas que vinieron a Priego, por lo que tenemos un margen de crecimiento extraordinario y, por tanto, como Ayuntamiento, tenemos la obligación de crecer y de hacer que se pueda crecer”.

En esta línea, el alcalde señalaba que estas nuevas dependencias “lo único que pretenden es generar riqueza, generar trabajo, generar empleo y generar recursos para que nuestra ciudad siga creciendo en este sector que tenemos tan importante como es el turismo”.

Así son las instalaciones de la nueva Oficina de Información Turística de Priego

Ubicada en el número 7 de la calle Río, una de las vías más monumentales de la localidad, las dependencias cuentan con una superficie total de 107,63 metros cuadrados, distribuidos en un vestíbulo de acceso con un mostrador de atención al visitante, una sala audiovisual en la zona central, dos despachos-oficinas de 22,87 y 12,67 metros cuadrados respectivamente, y un núcleo de aseos en el lateral izquierdo del local.

Un espacio moderno, accesible y confortable, diseñado para facilitar una atención personalizada y mejorar la experiencia del visitante desde su llegada, permitiendo su distribución interior una organización más eficiente de las distintas zonas de trabajo y atención al público, favoreciendo un recorrido más cómodo y una mejor utilización del espacio.

Entre las principales mejoras, destaca la creación de una sala audiovisual, concebida como un espacio de bienvenida en el que los visitantes pueden visualizar vídeos que ofrecen una primera aproximación a los principales recursos turísticos, rutas, fiestas, patrimonio y atractivos de Priego, permitiendo al visitante obtener una visión global del municipio antes de iniciar su recorrido y despertando su interés por descubrir todos sus recursos.

Asimismo, las nuevas instalaciones incorporan unos aseos completamente accesibles y de mayor capacidad, incluyendo aseos diferenciados, un aseo adaptado para personas con movilidad reducida y aseos destinados al personal. Dotación que supone una mejora muy significativa respecto a las instalaciones anteriores, incrementando el confort de los usuarios y garantizando unas condiciones de accesibilidad y servicio acordes con las necesidades de un equipamiento público destinado a la atención de visitantes.

Más calidad en la información al visitante

Como se puso de manifiesto en la inauguración de la nueva Oficina de Turismo, estas instalaciones han dotado a Priego de un espacio turístico moderno y plenamente equipado, preparado para ofrecer un servicio de información de mayor calidad, constituyendo el punto de partida desde el que los visitantes pueden planificar las diferentes rutas y conocer la amplia oferta patrimonial, cultural, natural y gastronómica del destino.

Junto a la reforma de las instalaciones, que han supuesto una inversión de 30.000 euros, el acto también servía para presentar el nuevo material promocional con el que cuenta la delegación de Turismo, al que se han destinado 12.000 euros. Igualmente, la nueva Oficina de Turismo contará con una dotación digital que ha supuesto una inversión de 50.000 euros, en la que se incluyen una cámara fotográfica, un dron para la grabación de vídeos y fotografías, pantallas para la promoción del destino, que también se han instalado en varios museos de la localidad, así como un fotomatón para eventos y la promoción del destino. Igualmente, los puntos de trabajo se han dotado con ordenadores, pantallas, teclados, destacando en este sentido el ordenador táctil para que el turista pueda obtener información de primera mano.

La dotación digital se completa con un nuevo servicio de audioguías, en el que se recogen los principales monumentos de la localidad y del que, en breve, podrán disfrutar los visitantes.

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Durante el acto de inauguración, el alcalde agradecía el trabajo que en este proyecto ha realizado la técnico de Turismo del Consistorio, Lucía González, a la que en nombre de la corporación hizo entrega de un regalo en reconocimiento a su dedicación y constancia en el desempeño de su puesto de trabajo.