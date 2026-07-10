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Montilla se entrega a El Santo: feria, música y tradición toman las calles pese al calor

La Feria de El Santo reúne propuestas para familias, jóvenes y mayores antes de que el Barrio de Tenerías celebre los cultos y la procesión de San Francisco Solano

Portada de la Feria del Santo de Montilla 2026, en la jornada inaugural.

Portada de la Feria del Santo de Montilla 2026, en la jornada inaugural. / Jose Antonio Aguilar

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Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla / Córdoba

El calor no frena las ganas de fiesta en Montilla. La Feria de El Santo 2026 vive jornadas multitudinarias, con actividades repartidas entre el recinto de Envidarte, la Avenida de Las Camachas y las piscinas municipales, desde que comenzó la noche del miércoles.

El jueves, el recinto acogió una nueva edición de la Feria sin ruido, una iniciativa que reduce durante una hora el impacto acústico de las atracciones para favorecer la participación de personas con sensibilidad al ruido o necesidades específicas. Y ese día, las piscinas de verano también fueron escenario de la primera Cena Homenaje a las Personas Mayores, que contó con la actuación de Seven Band Pop Pock. La actividad, que dispone de 1.100 plazas entre sus dos jornadas, estrenó un sistema organizativo para mejorar la comodidad y la seguridad de los asistentes.

Primera sesión de la cena homenaje a las personas mayores en el recinto de las piscinas municipales al aire libre.

Primera sesión de la cena homenaje a las personas mayores en el recinto de las piscinas municipales al aire libre. / José Antonio Aguilar

Ocio juvenil y medidas de seguridad

Este año, la Avenida de Las Camachas concentra buena parte del ambiente nocturno con la Caseta Joven Ferión, animada por los disc-jockeys Husky y Noex. Este espacio cuenta con pulseras identificativas para controlar el consumo de alcohol entre los mayores de edad y reforzar la protección de los menores.

Comienza la Feria de El Santo 2026 en Montilla

El Tren de la Bruja, todo un clásico. / Jose Antonio Aguilar

El dispositivo municipal se completa con Punto Violeta, controles voluntarios de alcoholemia, autobuses cada treinta minutos, zonas de aparcamiento y descuentos para las atracciones. En total, la feria dispone de catorce casetas y establecimientos distribuidos entre Envidarte y Las Camachas.

Este viernes, la programación continúa con el concierto Xperience Remember 90’s, la segunda Cena Homenaje a las Personas Mayores, una nueva sesión de la Caseta Joven Ferión y la actuación del grupo Xharma en la Caseta Municipal del Polideportivo.

El Santico vuelve al Barrio de Tenerías

La celebración continuará este sábado en el Barrio de Tenerías, donde la Asociación Cultural de El Santico iniciará las fiestas en honor de San Francisco Solano. La ermita de la calle Córdoba acogerá desde las 21.00 horas el tradicional besapiés, las coplas populares dedicadas al patrón y una copa de vino para los asistentes.

Imagen de El Santico, junto a su ermita de la calle Córdoba.

Imagen de El Santico, junto a su ermita de la calle Córdoba. / José Antonio Aguilar

La jornada principal tendrá lugar el domingo 12 de julio. A las 9.00 horas comenzará la diana floreada y, a las 10.15 horas, la imagen de El Santico partirá en procesión hacia la Parroquia de Santiago Apóstol, donde se celebrará la función religiosa.

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Estas celebraciones, incorporadas desde 2015 al Patrimonio Inmaterial de Andalucía, mantienen viva una de las tradiciones religiosas y populares más arraigadas de Montilla. La novena comenzará el jueves 16 de julio en la ermita de la calle Córdoba.

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