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Grupos de Desarrollo Rural

Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río, nueva presidenta de Fedaco tras la asamblea celebrada en Cabra

La federación, que agrupa a Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, renueva su dirección con una junta plural para afrontar nuevos desafíos

Matilde Esteo, durante una comparecencia como alcaldesa de Palma.

Matilde Esteo, durante una comparecencia como alcaldesa de Palma. / José Muñoz Caro

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Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río, ha sido elegida presidenta de la Federación de Asociaciones de Andalucía para la Cooperación Territorial y Costera (FEDACO) durante la Asamblea General celebrada en Cabra.

La candidatura de Esteo recibió el respaldo unánime de las entidades asociadas. La nueva presidenta asumió el cargo con el compromiso de reforzar la cooperación entre los Grupos de Desarrollo Rural y mejorar la interlocución con las administraciones públicas.

Sustituye al alcalde de Lucena al frente de la federación

“Queremos una Fedaco cercana, útil y participativa, que defienda los intereses del desarrollo rural”, señaló Esteo, quien también agradeció el trabajo de su antecesor, Aurelio Fernández, alcalde de Lucena.

La nueva Junta Directiva centrará su labor en impulsar proyectos conjuntos y afrontar los retos del programa Leader y de las futuras políticas de desarrollo territorial.

Así queda la nueva junta directiva:

La nueva junta directiva está formada por representantes de distintas provincias andaluzas, "respondiendo al objetivo de construir una federación plural, cercana y participativa", según la información facilitada por Fedaco en una nota de prensa .

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  • Presidenta: Matilde Esteo Domínguez (Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir)
  • Vicepresidenta: Susana Sánchez Toro (GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste)
  • Secretario: Paco Pérez Picón (ADERCON)
  • Tesorero: Juan Francisco González Carmona (GDR Filabres-Alhamilla)
  • Vocal: Alberto San Román Montero (GDR Serranía Suroeste Sevillana)
  • Vocal: Virtudes Puertas Soria (GDR Sierra de Segura)
  • Vocal: Antonio Díaz Sánchez (GDR Vega-Sierra Elvira)

¿Qué es Fedaco?

Fedaco agrupa a Grupos de Desarrollo Rural de las ocho provincias andaluzas para impulsar proyectos conjuntos, fomentar la cooperación y promover un desarrollo sostenible en las zonas rurales y costeras. La federación también intercambia buenas prácticas y actúa como interlocutora ante las administraciones públicas.

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