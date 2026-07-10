Sucesos
Incendio en Palma del Río (Córdoba): la rápida intervención de los bomberos evita que las llamas alcancen una gasolinera
El fuego, posiblemente originado por un tendido eléctrico en mal estado, ha sido sofocado sin causar heridos y ha obligado a cortar la avenida de la Paz
La rápida intervención de los servicios de emergencia ha evitado que el incendio fuera a más. En torno a las 7.00 horas de este viernes, vecinos de Palma del Río alertaron de un pequeño fuego junto a la estación de servicio Repsol de la avenida de la Paz, frente al parque comercial Palma Plaza.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local y Guardia Civil. Según las primeras pesquisas, el incendio podría haberse originado por un tendido eléctrico en mal estado, en contacto con los naranjos de la avenida y con vegetación de una vivienda situada detrás de la gasolinera.
Corte de tráfico en la avenida de la Paz
Los bomberos sofocaron rápidamente las llamas y ya no existe peligro. La avenida de la Paz quedó cortada en el tramo de acceso a Palma Plaza y a la estación de servicio.
Los efectivos avisaron a Endesa para revisar el tendido eléctrico y dos cuadros de alta tensión próximos al lugar. No se han registrado heridos.
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