Incendio en Palma del Río (Córdoba): la rápida intervención de los bomberos evita que las llamas alcancen una gasolinera

La rápida intervención de los servicios de emergencia ha evitado que el incendio fuera a más. En torno a las 7.00 horas de este viernes, vecinos de Palma del Río alertaron de un pequeño fuego junto a la estación de servicio Repsol de la avenida de la Paz, frente al parque comercial Palma Plaza.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local y Guardia Civil. Según las primeras pesquisas, el incendio podría haberse originado por un tendido eléctrico en mal estado, en contacto con los naranjos de la avenida y con vegetación de una vivienda situada detrás de la gasolinera.

Policía Local y bomberos de Palma del Río en el lugar del incendio, junto a una gasolinera. / J.M.C.

Corte de tráfico en la avenida de la Paz

Los bomberos sofocaron rápidamente las llamas y ya no existe peligro. La avenida de la Paz quedó cortada en el tramo de acceso a Palma Plaza y a la estación de servicio.

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Los efectivos avisaron a Endesa para revisar el tendido eléctrico y dos cuadros de alta tensión próximos al lugar. No se han registrado heridos.