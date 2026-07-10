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Incendio en Palma del Río (Córdoba): la rápida intervención de los bomberos evita que las llamas alcancen una gasolinera

El fuego, posiblemente originado por un tendido eléctrico en mal estado, ha sido sofocado sin causar heridos y ha obligado a cortar la avenida de la Paz

Bomberos de Palma del Río junto al lugar del incendio, muy cerca de una gasolinera.

Bomberos de Palma del Río junto al lugar del incendio, muy cerca de una gasolinera. / J.M.C.

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José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La rápida intervención de los servicios de emergencia ha evitado que el incendio fuera a más. En torno a las 7.00 horas de este viernes, vecinos de Palma del Río alertaron de un pequeño fuego junto a la estación de servicio Repsol de la avenida de la Paz, frente al parque comercial Palma Plaza.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local y Guardia Civil. Según las primeras pesquisas, el incendio podría haberse originado por un tendido eléctrico en mal estado, en contacto con los naranjos de la avenida y con vegetación de una vivienda situada detrás de la gasolinera.

Policía Local y bomberos de Palma del Río en el lugar del incendio, junto a una gasolinera.

Policía Local y bomberos de Palma del Río en el lugar del incendio, junto a una gasolinera. / J.M.C.

Corte de tráfico en la avenida de la Paz

Los bomberos sofocaron rápidamente las llamas y ya no existe peligro. La avenida de la Paz quedó cortada en el tramo de acceso a Palma Plaza y a la estación de servicio.

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Los efectivos avisaron a Endesa para revisar el tendido eléctrico y dos cuadros de alta tensión próximos al lugar. No se han registrado heridos.

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